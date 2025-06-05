Домклик: какие регионы активнее инвестируют в жилье у моря

Аналитический центр Домклик изучил межрегиональный спрос на покупку недвижимости в курортных и туристических регионах. Для этого эксперты проанализировали ипотечные сделки Сбера по курортным регионам и выделили топ-20 субьектов РФ, жители которых наиболее активно приобретали жильё у моря, в горах или городах-курортах.

Под курортными регионами понимаются прежде всего Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Адыгея, а также Калининградская область. Также в последнее время сегмент курортной недвижимости получил развитие в Республике Алтай, Республике Дагестан и Ростовской области.

Межрегиональный спрос на покупку жилья в курортных регионах России, 2024-2025 гг.



На инфографике представлены регионы-лидеры по покупке жилья в курортных регионах за период с мая 2024 г. по май 2025 г.

Доля региона в покупке недвижимости в курортных регионах была рассчитана как отношение количества сделок на покупку недвижимости по региону к общему числу сделок на покупку курортной недвижимости.

В расчётах не участвовали сделки, совершённые жителями курортного региона в этом же регионе (т.е., ипотечные сделки, совершенные, например, жителями Краснодарского края по покупке недвижимости в Краснодарском крае).

В 2024 году и первой половине 2025 года больше всего сделок совершили жители Москвы (8,5%) и Московской области (5,4%). Их совокупная доля приближается к 14%.

Заёмщики из Москвы оформляли в ипотеку жильё с самой высокой средней стоимостью 6,9 млн руб. площадью около 50-55 кв. м. Жилье у моря с немного меньшей стоимостью – 6,8 млн руб. – выбирали жители Санкт-Петербурга (2,7%).

Покупатели из Московской области, занявшей второе место рейтинга, брали ипотечные кредиты на жильё стоимостью 6,3 млн.

Третье место — у Красноярского края (4,1%), где покупатели предпочитали объекты за 6 млн руб.

Жители Севера и Сибири традиционно стремятся поближе к морю. Среди 20 регионов, попавших в топ рейтинга, более половины – это регионы с холодными климатическими условиями (Красноярский край, Кемеровская область, ХМАО и т.д.).

Интересно, что жители Краснодарского края (3,7%) и Республики Адыгея (1,5%), несмотря на проживание в тёплом регионе, тоже активно инвестировали в курортную недвижимость, причём в подавляющем большинстве случаев друг у друга. Так, жители Краснодарского края являются единоличными лидерами по покупке жилья в Адыгее (после самих адыгейцев), а жители Адыгеи находятся в топ-5 по спросу на покупку жилья в Краснодарском крае. И те, и другие предпочитают оформлять сравнительно бюджетные варианты жилья (4,8-4,9 млн руб.).

Как выглядит типичная курортная недвижимость, приобретаемая в ипотеку

В среднем покупка недвижимости в одном из курортных регионов обойдется в 5,5-6 млн руб. За эти деньги можно приобрести квартиру со средней площадью 50-55 кв. м.

Предпочтения по типу жилья в 2025 году остались прежними: большинство сделок оформлялись на новостройки (63%), что в первую очередь продиктовано возможностью купить такое жильё по льготным ипотечным программам. Средняя ставка в сделках по покупке квартир в новостройках составила 6,5%. На долю вторичного жилья пришлось около трети всех сделок (31%), и такую недвижимость покупатели приобретали уже по высоким рыночным ставкам в 28,5%. Загородное жильё оказалось наименее востребованным у ипотечных клиентов, его доля составила 6%.

Средний возраст покупателя курортной недвижимости приближается к 36 годам, однако, например, в Москве этот показатель составляет 42 года, а в Санкт-Петербурге и Татарстане – 40 лет.

Методология

Предметом изучения аналитиков Домклик стали ипотечные сделки Сбера на покупку недвижимости в курортных регионах, заключенные с мая 2024 года по май 2025 года.

В этих сделках регион регистрации покупателя должен был отличаться от региона покупки жилья;

К курортным регионам аналитики отнесли Краснодарский край, Ставропольский край, Республику Адыгея, Калининградскую область;

Доля региона по спросу на недвижимость была рассчитана как отношение количества сделок по региону к общему числу сделок на покупку курортной недвижимости по всем регионам;

В расчёт не принимались сделки, совершённые жителями курортного региона в этом же регионе.

Дополнительно аналитики рассчитали такие параметры курортной недвижимости, как её тип (первичная, вторичная или загородная недвижимость), средняя цена и площадь, а для покупателя – средний возраст покупки жилья в курортном регионе.