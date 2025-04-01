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Доля офлайн-платежей за мобильную связь обновила исторический минимум

Россияне практически полностью перешли на оплат...

Фото: пресс-служба МегаФон

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Россияне практически полностью перешли на оплату услуг связи безналичным способом. По итогам первого квартала доля офлайн-платежей составила всего 2% против 6% в аналогичном периоде 2024 года. А среди онлайн-способов оплаты наиболее интенсивно растёт использование Системы быстрых платежей (СБП). Такие выводы сделаны на основании исследования обезличенных данных абонентов МегаФона.

Онлайн-способы оплаты мобильной связи, похоже, окончательно вошли в жизнь россиян и вытеснили платежи наличными. Если годом ранее доля платежей при помощи наличных средств составляла 6%, и это был минимальный показатель с момента появления мобильной связи в стране, то к концу марта 2025 года она сократилась в три раза.

Ещё пять лет назад офлайн-платежи составляли существенную часть в общем объёме расчётов за услуги связи — их доля достигала 16%. Однако во время пандемии ситуация резко изменилась, и пользователи стали чаще оплачивать товары и услуги дистанционно, в том числе и мобильную связь.

Другим существенным фактором уменьшения популярности наличных стали законодательные ограничения. Напомним, что с 1 января 2025 года пополнение баланса наличными средствами возможно при предъявлении удостоверения личности либо через Госуслуги.

Среди онлайн-способов оплаты связи растёт спрос на СБП. Платежи через эту систему стабильно показывают положительную динамику — к примеру, рост оплат через СБП в марте 2025 года вырос на 12,7% в сравнении с мартом 2024 года.

В частности, с появлением возможности вносить автоплатёж через СБП в 2024 году абоненты всё чаще предпочитают такой способ. Тогда же МегаФон запустил умный автоплатёж — автоматическое списание нужной суммы для оплаты тарифа и услуг абонента. С октября 2024 года доля умных автоплатежей увеличилась до 19,2% в базе всех автоплатежей, подключаемых в личном кабинете МегаФона, а доля СБП в умных автоплатежах — до 61,5%.

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