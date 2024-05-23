Доля офлайн-платежей за мобильную связь достигла исторического минимума

Россиянам стало легче прогнозировать затраты на мобильную связь: по итогам первого квартала 2024 года доля абонентов, которые пополняют счет не чаще одного раза в месяц, выросла до 77%. Сокращается и время, которое тратят пользователи на пополнение, - платежи наличными достигли рекордного минимума за всю историю существования мобильной связи в стране.

МегаФон исследовал современные привычки россиян при оплате счета за мобильную связь, опираясь на обезличенные данные клиентов на горизонте 2019-2024 годов. Аналитика показала, что абоненты чаще всего оплачивают сотовую связь через сайт оператора, банка или различные мобильные приложения. На долю платежей через банкомат или терминала оплаты, приходится всего около 6% от общего их объема.

Еще в конце 2019 года доля офлайн-платежей составляла 16% и практически не менялась из года в год. Однако затем этот показатель значительно снизился, что объяснялось антипандемийными ограничениями, когда многие потребители вынуждены были больше использовать цифровые и дистанционные способы приобретения товаров и услуг. После снятия ограничений наибольшая часть таких абонентов так и осталась в онлайне. Сейчас доля офлайн-платежей не превышает 6%.

Другая любопытная тенденция – рост числа клиентов, выбирающих ежемесячный график пополнения счетов. Если три года назад число абонентов, плативших за сотовую связь раз в месяц составляло менее 40%, то сейчас этот показатель превысил 46%. Число тех, кто оплачивает связь на несколько месяцев вперед, практически не меняется. К этой категории относится приблизительно 30% абонентов.

А вот доля тех, кто платит чаще одного раза в месяц, постепенно сокращается. Так, если в мае 2021 года, число таких активных плательщиков составляло 16% от всех абонентов, то сейчас этот показатель снизился на два процентных пункта. Аналогичные тенденции наблюдается и среди тех, кто платит еще чаще: три раза в месяц – снижение с 5,7% до 4,4%; четыре раза в месяц – с 6,4% до 3,7%.

Аналитики отметили, что оплате услуг сотовой связи свойственна небольшая сезонность. С июня средний уровень платежей за связь увеличивается – пользователи активнее пополняют счет перед отпусками. Например, в июле и августе 2023 года абоненты потратили 8,6% и 8,7% от своих суммарных расходов на оплату связи в течение года. Для сравнения – уже в сентябре этот показатель составил 8,3%. Впрочем, годовой пик в платежах приходится все-таки не на летние месяцы, а на декабрь. В позапрошлом году, на этот месяц пришлось 8,8% всех годовых затрат абонентов на связь, а в 2023 – почти 9%. Такая тенденция вполне объяснима: абоненты готовятся поздравлять родных и близких с новогодними праздниками, при этом часть пользователей уезжает в отпуск.