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Дочери тяжелобольного Уиллиса выложили новое фото с ним: «Лучший папа на свете»

На прошедший День благодарения, который в США о...

kinoafisha.info

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На прошедший День благодарения, который в США отмечается каждый четвертый четверг ноября, семья Уиллиса поделилась особенно трогательными моментами. Скаут и Таллула Уиллис, дочери известного актера Брюса Уиллиса, известного по фильму «Пятый элемент», выразили свою любовь и признательность, опубликовав в своих блогах новые семейные фотографии. На снимках видно, как они вручают отцу открытку с надписью: «Лучший папа на свете».

Девушки лаконично подписали фотографии словом «Благодарны», подчеркивая глубокие семейные узы. Эти изображения вызвали восторг среди поклонников, которые не скрывали своего восхищения от видения 69-летнего Уиллиса счастливым и улыбающимся в кругу своей семьи. Комментарии наполнены теплыми словами: от благодарности за «море любви» до радости от видения его «счастливой улыбки».

Напомним, что в 2022 году Брюс Уиллис объявил о завершении своей актерской карьеры из-за диагностированной деменции. В этот трудный период его поддерживают близкие: бывшая жена Деми Мур, их общие дочери Румер, Скаут и Таллула, а также нынешняя супруга актера, модель Эмма Хеминг, и их дочери Мейбел и Эвелин. Эта поддержка особенно ценна для Уиллиса, подчеркивая, что даже в лице трудностей семейные узы остаются нерушимыми, пишет kino.mail.ru.

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