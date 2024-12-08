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Дочь Майкла Джексона помолвлена

26-летняя Пэрис Джексон, дочь легендарного Майк...

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26-летняя Пэрис Джексон, дочь легендарного Майкла Джексона, объявила о своей помолвке с музыкальным продюсером Джастином Лонгом. Счастливое известие стало известно благодаря посту Пэрис в Instagram, где она поздравляла своего возлюбленного с днем рождения, сопроводив публикацию серией романтических фотографий, включая момент предложения.

Романтическое признание

В своем посте Пэрис написала:

"С днём рождения, мой сладкий. Делить жизнь вместе с тобой все эти последние несколько лет — не поддающийся описанию вихрь эмоций. Я не могла бы даже мечтать о человеке, который бы подходил мне лучше, чем ты. Спасибо за то, что позволяешь быть твоей. Я люблю тебя."

Это признание стало публичным свидетельством их любви и взаимопонимания.

Путь к сердцу через музыку

Джастин Лонг, который встречается с Пэрис с 2022 года, известен в музыкальных кругах как талантливый продюсер. Их отношения были в центре внимания общественности, особенно учитывая бурное прошлое Пэрис в личной жизни, включая её предыдущие отношения с Честером Кастэллоу и музыкантом Габриэлем Гленном.

Наследие и семья

Пэрис является единственной дочерью Майкла Джексона, у которого также есть два сына, Принс и Принс Бланкет Джексон II. Смерть Майкла Джексона в 2009 году оставила значительный отпечаток на жизни его детей, каждый из которых нашел свой путь в жизни, включая музыкальную и творческую карьеру Пэрис.

Заключение

Помолвка Пэрис Джексон с Джастином Лонгом — это новая глава в её жизни, полная надежд и мечтаний. Это событие не только отражает личные счастливые моменты в её жизни, но и подчеркивает, как личные истории членов семьи легендарного исполнителя продолжают вдохновлять поклонников по всему миру, пишет spletnik.ru.

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