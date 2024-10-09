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Добровольческий проект АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей регионального этапа международной премии #мывместе

Добровольческий проект АО «Транснефть – Прикамь...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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Добровольческий проект АО «Транснефть – Прикамье» стал лидером регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ в Республике Татарстан. Инициатива получила высокую оценку экспертов в номинации «Ответственный бизнес».

На рассмотрение конкурсной комиссии компания представила проект «Будь с нами!», направленный на поддержку общественно-полезных добровольческих инициатив в области образования с участием работников предприятия и партнеров в комплексе с благотворительными проектами в регионах присутствия компании.

Целью проекта стало привлечение работников предприятия в волонтерскую среду и объединение добровольцев в рамках корпоративного движения для развития сферы образования, института наставничества и содействия профессиональному самоопределению школьников.

Инициатива охватила более 500 волонтеров – работников предприятия и членов их семей. Основной комплекс мероприятий реализован в 2023 году – в рамках Года педагога и наставника в Российской Федерации и празднования 30-летия ПАО «Транснефть».

Справочно:
Премия #МЫВМЕСТЕ проводится по поручению Президента России В.В. Путина в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Основная цель - признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и за ее пределами. В Республике Татарстан премия выступает продолжением конкурса «Доброволец России» и проходит ежегодно.

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