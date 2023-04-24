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Добрались почти до сердца России: начиненный 17 кг взрывчатки дрон-камикадзе упал в Подмосковье

Начиненный взрывчаткой дрон упал в Московской области
Добрались почти до сердца России: начиненный 17 кг взрывчатки дрон-камикадзе упал в Подмосковье

Фото: SHOT

Украинские дроны со взрывчаткой начали долетать почти до центра России. Так, дрон-камкадзе с 17 кг взрывчатки упал в Воровском, в Московской области, информирует Mash.

Рухнувший с неба дрон очень похож на модель, которая используется ВСУ -UJ-22 Airborne. По предварительной информации, он был начинен канадскими взрывными зарядами М112.

Вместе со взрывчаткой дрон весил около 85 килограммов. При падении он зацепился за деревья.
Пострадавших нет.

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