"Добрая" украинская старушка угостила российских бойцов продуктами с крысиным ядом

Российский военный с позывным "Галсан" рассказал о попытках некоторых жителей Украины отравить солдат ВС РФ. Поэтому военным категорически запретили принимать воду и продукты от местного насления.

Исключение могут составлять только те продукты, которые они первыми попробуют, а затем передадут российским бойцам. Так, по словам Галсана, в одном из украинских населенных пунктов, местная жительница, которая родилась в СССР, пыталась накормить российских солдат едой с крысиным ядом, пишет Avia.Pro.

По счастливой случайности никто из российских бойцов, которым было передано угощение, не пострадал. Известно сразу несколько случаев, когда украинские диверсанты пытались примешать в еду для российских солдат различного рода яды, которые могут привести к летальному исходу.