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Добавьте всего ложку в шампунь — и волосы как после ламинирования: блестящие, гладкие и мягкие — за копейки

Блестящие и гладкие волосы, как после салонного...

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Блестящие и гладкие волосы, как после салонного ламинирования, можно получить дома с помощью простого аптечного средства — глицерина. Об этом сообщает портал Doctorhair.ru со ссылкой на трихолога Екатерину Чукичеву.

Как это работает?

Глицерин — мощный увлажнитель, который вытягивает влагу из воздуха и удерживает её в структуре волос. Добавив всего одну столовую ложку в шампунь, вы получите видимый эффект уже после первого применения.

Как использовать?

  1. Смешайте глицерин с шампунем.

  2. Нанесите на влажные волосы, мягко втирая в кожу головы.

  3. Оставьте на 10 минут, затем тщательно смойте теплой водой.

  4. Используйте не чаще одного раза в неделю, чтобы избежать пересушивания.

Бонус: глицериновый ополаскиватель

Разведите немного глицерина в теплой воде и ополосните волосы после мытья. Это сделает их мягкими, послушными и шелковистыми.

Важно помнить

Хотя эффект виден сразу, чрезмерное использование может привести к обратному результату: сухости и тусклости волос.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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