Добавьте 1 щепотку приправы на ведро воды, и огурцы больше не болеют: результат — ровные и сочные огурцы
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Время от времени огородники сталкиваются с проблемой, когда даже при идеальном уходе огурцы начинают болеть или не плодоносить. Мелкие проблемы, такие как пожелтение листьев, деформация плодов и горечь, могут испортить весь урожай.
Я нашёл простой и эффективный способ решения этих проблем — это поваренная соль. Не спешите удивляться! Соль помогает стимулировать рост и активировать защитные силы растений.
Основные причины, по которым огурцы не растут:
Холодная вода при поливе.
Избыточное количество азота.
Недостаток калия и магния.
Переувлажнение и неправильные условия для роста.
Для борьбы с этими проблемами я использую соль в микродозах, которая действует как стимулятор.
Порядок использования:
1,5-2 г соли на 10 л воды.
Полив под корень, раз в 10 дней.
Опрыскивание раз в месяц, добавьте йод.
Уже через неделю огурцы будут радовать вас здоровыми листьями и ровными, вкусными плодами.
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