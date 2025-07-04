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Добавьте 1 щепотку приправы на ведро воды, и огурцы больше не болеют: результат — ровные и сочные огурцы

Узнайте, как с помощью поваренной соли решить п...

Pixabay

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Время от времени огородники сталкиваются с проблемой, когда даже при идеальном уходе огурцы начинают болеть или не плодоносить. Мелкие проблемы, такие как пожелтение листьев, деформация плодов и горечь, могут испортить весь урожай.

Я нашёл простой и эффективный способ решения этих проблем — это поваренная соль. Не спешите удивляться! Соль помогает стимулировать рост и активировать защитные силы растений.

Основные причины, по которым огурцы не растут:

  • Холодная вода при поливе.

  • Избыточное количество азота.

  • Недостаток калия и магния.

  • Переувлажнение и неправильные условия для роста.

Для борьбы с этими проблемами я использую соль в микродозах, которая действует как стимулятор.

Порядок использования:

  • 1,5-2 г соли на 10 л воды.

  • Полив под корень, раз в 10 дней.

  • Опрыскивание раз в месяц, добавьте йод.

Уже через неделю огурцы будут радовать вас здоровыми листьями и ровными, вкусными плодами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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