Добавляю в тесто перед тем, как засыпать муку: блины выходят кружевные, нежные и очень вкусные

Секрет идеальных блинов: как сделать их тонкими и не рвущимися

Чтобы ваши блины были не только вкусными, но и красивыми, с тонкой, кружевной текстурой, существует один кулинарный секрет: добавление кипятка в тесто перед мукой. Это простой приём, который позволяет достичь идеальной консистенции теста — гладкого, эластичного и пористого, что способствует получению мягких и тонких блинов, не рвущихся при переворачивании.

Почему работает «заварное» тесто?

Добавление кипятка в тесто активирует клейковину, делая его более эластичным. Кипяток также помогает лучше работать разрыхлителю, придавая тесту лёгкость и воздушность. В результате — красивые кружевные узоры на поверхности блинов. Если у вас нет кипятка, не переживайте: можно использовать кефир или газированную воду. Эти продукты также сделают тесто пышным и нежным.

Идеальный рецепт блинов

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Пошаговая инструкция:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте. Постепенно влейте кипяток, продолжая мешать, чтобы тесто не остыло. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Постепенно всыпьте муку, тщательно перемешивая до получения однородного теста.

Совет:

Жарьте блины на раскалённой сковороде с капелькой растительного масла. Они будут тонкими, гибкими и не рваться — идеальны как для начинки, так и для подачи с вареньем, сметаной или мёдом.

С этим простым кулинарным секретом ваши блины всегда будут удачными, тонкими и аппетитными!