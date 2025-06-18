Добавляю в тесто перед мукой: блины выходят кружевные, нежные и вкусные
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Чтобы блины получались не только вкусными, но и красивыми, с тонкой, кружевной текстурой, существует один кулинарный секрет — добавлять кипяток в тесто перед мукой.
Этот приём позволяет добиться идеальной текстуры: тесто становится гладким, эластичным и пористым, что помогает сделать блины мягкими и тонкими, а главное — не рвущимися при переворачивании.
Почему работает «заварное» тесто?
Когда в тесто добавляется кипяток, активируется клейковина, а также улучшается работа разрыхлителя, что делает тесто более воздушным. В результате, на сковороде блины образуют красивый кружевной узор. Если у вас нет кипятка, можно использовать кефир или газированную воду — эти продукты тоже придадут тесту пышность и нежность.
Идеальный рецепт блинов:
- 2 яйца
- 500 мл молока
- 1 стакан кипятка
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1,5 стакана муки
Пошаговая инструкция:
- Взбейте яйца с сахаром и солью.
- Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель.
- Постепенно влейте кипяток, тщательно помешивая.
- Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
- По частям всыпьте муку, хорошо перемешивая.
Совет: Жарьте блины на раскалённой сковороде с каплей масла. Полученные блины будут тонкими, гибкими и не будут рваться, идеально подходя для начинки или подачи с вареньем, сметаной и мёдом.
С этим простым секретом ваши блины всегда будут удачными и аппетитными!
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