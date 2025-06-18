Добавляю в тесто перед мукой: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Чтобы блины получались не только вкусными, но и красивыми, с тонкой, кружевной текстурой, существует один кулинарный секрет — добавлять кипяток в тесто перед мукой.

Этот приём позволяет добиться идеальной текстуры: тесто становится гладким, эластичным и пористым, что помогает сделать блины мягкими и тонкими, а главное — не рвущимися при переворачивании.

Почему работает «заварное» тесто?

Когда в тесто добавляется кипяток, активируется клейковина, а также улучшается работа разрыхлителя, что делает тесто более воздушным. В результате, на сковороде блины образуют красивый кружевной узор. Если у вас нет кипятка, можно использовать кефир или газированную воду — эти продукты тоже придадут тесту пышность и нежность.

Идеальный рецепт блинов:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Пошаговая инструкция:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель. Постепенно влейте кипяток, тщательно помешивая. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло. По частям всыпьте муку, хорошо перемешивая.

Совет: Жарьте блины на раскалённой сковороде с каплей масла. Полученные блины будут тонкими, гибкими и не будут рваться, идеально подходя для начинки или подачи с вареньем, сметаной и мёдом.

С этим простым секретом ваши блины всегда будут удачными и аппетитными!