Добавляю в тесто перед мукой: блины выходят кружевные, нежные и очень вкусные
barvesti.ru
Секрет идеальных блинов: как сделать их тонкими и не рвущимися
Чтобы блины получались не только вкусными, но и красивыми с тонкой, кружевной текстурой, существует один простой кулинарный секрет: добавление кипятка в тесто перед мукой. Этот приём помогает добиться идеальной консистенции теста, которое становится гладким, эластичным и пористым, что способствует получению мягких и тонких блинов, не рвущихся при переворачивании.
Почему работает «заварное» тесто?
Когда в тесто добавляется кипяток, активируется клейковина, что делает тесто более эластичным. К тому же, кипяток помогает улучшить работу разрыхлителя, что придает тесту лёгкость и воздушность. Результатом являются красивые кружевные узоры на поверхности блинов. Если у вас нет кипятка, не переживайте — можно использовать кефир или газированную воду. Эти продукты тоже придадут тесту необходимую пышность и нежность.
Идеальный рецепт блинов
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 500 мл молока
- 1 стакан кипятка
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1,5 стакана муки
Пошаговая инструкция:
- Взбейте яйца с сахаром и солью.
- Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте.
- Постепенно влейте кипяток, продолжая мешать, чтобы тесто не остыло.
- Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
- Постепенно всыпьте муку, тщательно перемешивая массу до получения однородного теста.
Совет:
Жарьте блины на раскалённой сковороде с капелькой растительного масла. Они будут тонкими, гибкими и не будут рваться, что идеально подходит как для начинки, так и для подачи с вареньем, сметаной или мёдом.
С этим простым кулинарным секретом ваши блины всегда будут удачными, тонкими и аппетитными!
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