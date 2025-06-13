Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Добавляю это в тесто перед мукой: блины получаются кружевные, нежные и вкусные - тоньше бумаги

Секрет идеальных блинов — кипяток перед мукой. ...

immunocap.ru

Подписаться на Дзен.канал

Секрет идеальных блинов: что добавить в тесто перед мукой

Хотите, чтобы блины получались тонкими, кружевными и не рвались? Опытные хозяйки знают ответ: перед добавлением муки в тесто нужно влить кипяток. Этот простой приём делает текстуру блинов идеальной — эластичной, нежной и воздушной.

Почему работает метод «заварного» теста?

Добавление кипятка перед мукой:

  • активирует клейковину, делая тесто гладким;
  • создаёт пористую и эластичную структуру;
  • помогает разрыхлителю работать эффективнее;
  • формирует красивый кружевной рисунок при жарке.

Вместо кипятка можно использовать кефир или газированную воду — они тоже делают блины лёгкими и аппетитными.

Идеальный рецепт заварного теста:

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 500 мл молока
  • 1 стакан кипятка
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1,5 стакана муки

Пошагово:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.
  2. Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель.
  3. Аккуратно влейте кипяток, помешивая.
  4. Добавьте оставшееся молоко и масло.
  5. Только теперь постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая.

Выпекайте на хорошо разогретой сковороде с каплей масла — и наслаждайтесь нежными блинчиками, которые легко сворачиваются и не рвутся.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

2 часа назад

В Антарктиде открывают саркофаги с неизвестным черным материалом

Интересное в Казани

6 часов назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

уничтожения клопов

Не у нас

день назад

Госдума разрабатывает закон о медицинском туризме

Интересное в Казани

3 дня назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории

уколы в губы для увеличения цена в Санкт-Петербурге

Не у нас

4 часа назад

Игроки в России сталкиваются с массовыми сбоями в онлайн-играх

Не у нас

2 часа назад

В США нашли капсулу времени с предупреждением о гибели мира

Лонгриды

день назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Новости Казани

день назад

На Горьковском шоссе образовалась пробка из-за ДТП

Новости Казани

день назад

Вахитовском суд в Казани освободит Роберта Мусина из-за болезни
Новости Казани
час назад

Казань готовится к главному Сабантую республики, который пройдет 21 июня

Казань готовится к главному Сабантую республики.

Не у нас

час назад

Учёные обнаружили связь между взрывами сверхновых и глобальным похолоданием

Интересное в Казани

6 часов назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

Не у нас

час назад

Археологи исследуют древние следы и пытаются найти их создателя

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане снизились закупки комбайнов для сельхозпредприятий
Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-ле...
Лонгриды
день назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Новости Татарстана

час назад

В Казани проходит Всероссийский генеалогический форум «Терра.Татарстан»

Новости Татарстана

2 часа назад

Кто не может выйти на работу раньше отпуска в Татарстане

Не у нас

2 часа назад

В США нашли капсулу времени с предупреждением о гибели мира
Погиб второй юный пассажир легковушки, пострада...
Новости Татарстана
2 дня назад

Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане