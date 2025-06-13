Добавляю это в тесто перед мукой: блины получаются кружевные, нежные и вкусные - тоньше бумаги

Секрет идеальных блинов: что добавить в тесто перед мукой

Хотите, чтобы блины получались тонкими, кружевными и не рвались? Опытные хозяйки знают ответ: перед добавлением муки в тесто нужно влить кипяток. Этот простой приём делает текстуру блинов идеальной — эластичной, нежной и воздушной.

Почему работает метод «заварного» теста?

Добавление кипятка перед мукой:

активирует клейковину, делая тесто гладким;

создаёт пористую и эластичную структуру;

помогает разрыхлителю работать эффективнее;

формирует красивый кружевной рисунок при жарке.

Вместо кипятка можно использовать кефир или газированную воду — они тоже делают блины лёгкими и аппетитными.

Идеальный рецепт заварного теста:

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Пошагово:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель. Аккуратно влейте кипяток, помешивая. Добавьте оставшееся молоко и масло. Только теперь постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая.

Выпекайте на хорошо разогретой сковороде с каплей масла — и наслаждайтесь нежными блинчиками, которые легко сворачиваются и не рвутся.