Добавляю это в тесто перед мукой: блины получаются кружевные, нежные и вкусные - тоньше бумаги
immunocap.ru
Секрет идеальных блинов: что добавить в тесто перед мукой
Хотите, чтобы блины получались тонкими, кружевными и не рвались? Опытные хозяйки знают ответ: перед добавлением муки в тесто нужно влить кипяток. Этот простой приём делает текстуру блинов идеальной — эластичной, нежной и воздушной.
Почему работает метод «заварного» теста?
Добавление кипятка перед мукой:
- активирует клейковину, делая тесто гладким;
- создаёт пористую и эластичную структуру;
- помогает разрыхлителю работать эффективнее;
- формирует красивый кружевной рисунок при жарке.
Вместо кипятка можно использовать кефир или газированную воду — они тоже делают блины лёгкими и аппетитными.
Идеальный рецепт заварного теста:
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 500 мл молока
- 1 стакан кипятка
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1,5 стакана муки
Пошагово:
- Взбейте яйца с сахаром и солью.
- Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель.
- Аккуратно влейте кипяток, помешивая.
- Добавьте оставшееся молоко и масло.
- Только теперь постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая.
Выпекайте на хорошо разогретой сковороде с каплей масла — и наслаждайтесь нежными блинчиками, которые легко сворачиваются и не рвутся.
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