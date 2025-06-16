Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Добавляю это в тесто перед мукой: блины получаются кружевные, нежные и вкусные

Хитрость опытных хозяек: добавление кипятка в т...

kasheloff.ru

Подписаться на Дзен.канал

Секрет идеальных блинов: что добавить в тесто перед мукой

Чтобы блины получались тонкими, кружевными и не рвались при переворачивании, кулинары советуют один проверенный трюк — добавлять кипяток до ввода муки. Этот приём позволяет добиться идеальной текстуры: тесто становится гладким, эластичным и пористым.

Почему работает «заварное» тесто

Добавление кипятка активирует клейковину, улучшает работу разрыхлителя и делает тесто более воздушным. При жарке такие блины образуют красивый кружевной рисунок. Альтернативой кипятку могут стать кефир или газированная вода — они тоже обеспечивают нежность и пышность.

Идеальный рецепт:

  • 2 яйца
  • 500 мл молока
  • 1 стакан кипятка
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1,5 стакана муки

Пошаговая инструкция:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.
  2. Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель.
  3. Постепенно влейте кипяток, постоянно помешивая.
  4. Добавьте оставшееся молоко и масло.
  5. Затем частями всыпьте муку, хорошо перемешивая.
  6. Жарьте на раскалённой сковороде с каплей масла.

Результат — тонкие, гибкие блины без разрывов, идеально подходящие для начинки или подачи с вареньем, сметаной и мёдом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

РТ вновь атаковали БПЛА: один человек погиб

Гид по скидкам Казани

47 минут назад

Отдых в Казани и Татарстане: топ глемпингов, санаториев и баз отдыха для расслабления

потравить тараканов цена обработка от тараканов в москве

Лонгриды

день назад

Почему молодые специалисты в Татарстане боятся успеха: синдром самозванца в действии

Интересное в Казани

3 дня назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

ремонт лобзика bosch в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Учёные выяснили, какие лекарства опасны для печени

Не у нас

16 часов назад

Власти Германии хотят направить деньги со "спящих" счетов на социальные проекты

Не у нас

16 часов назад

Под Воскресенском снимают фильм о колокольном звоне в заброшенном храме

Не у нас

день назад

Археологи изучают древние ходы под Европой с неизвестным назначением

Фестиваль «Нур»

16 часов назад

Путин высоко оценил научную работу Никитина в области биологии
Новости Татарстана
4 минуты назад

Дожди в Татарстане продлятся до конца недели

До конца недели Татарстан останется под влияние...

Новости Казани

4 минуты назад

На концерте в Казани школьница получила травму головы во время слэма

Гид по скидкам Казани

час назад

До свадьбы — на полную: куда в Казани пойти с друзьями, чтобы попрощаться с холостяцкой жизнью красиво

Новости Казани

19 минут назад

В Казани исчез памятник Ленину, жители призывают разъяснить его судьбу

Новости Татарстана

24 минуты назад

Казанцы призваны следить за кемперами, используемыми для запуска БПЛА
На Кировской дамбе в Казани началась установка ...
Новости Казани
14 минут назад

На Кировской дамбе в Казани началась установка шумозащитных конструкций

Новости Казани

3 часа назад

Билайн прервет звонок от мошенника при получении SMS с кодами от банков и Госуслуг

Не у нас

7 часов назад

В РПЦ рассчитывают на активность священников в соцсетях

Не у нас

7 часов назад

Каждый пятый житель России находится в группе риска по диабету
Интересное в Казани
6 дней назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс в Казани? Четыре удивительные истории