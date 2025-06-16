Добавляю это в тесто перед мукой: блины получаются кружевные, нежные и вкусные
kasheloff.ru
Секрет идеальных блинов: что добавить в тесто перед мукой
Чтобы блины получались тонкими, кружевными и не рвались при переворачивании, кулинары советуют один проверенный трюк — добавлять кипяток до ввода муки. Этот приём позволяет добиться идеальной текстуры: тесто становится гладким, эластичным и пористым.
Почему работает «заварное» тесто
Добавление кипятка активирует клейковину, улучшает работу разрыхлителя и делает тесто более воздушным. При жарке такие блины образуют красивый кружевной рисунок. Альтернативой кипятку могут стать кефир или газированная вода — они тоже обеспечивают нежность и пышность.
Идеальный рецепт:
- 2 яйца
- 500 мл молока
- 1 стакан кипятка
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1,5 стакана муки
Пошаговая инструкция:
- Взбейте яйца с сахаром и солью.
- Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель.
- Постепенно влейте кипяток, постоянно помешивая.
- Добавьте оставшееся молоко и масло.
- Затем частями всыпьте муку, хорошо перемешивая.
- Жарьте на раскалённой сковороде с каплей масла.
Результат — тонкие, гибкие блины без разрывов, идеально подходящие для начинки или подачи с вареньем, сметаной и мёдом.
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