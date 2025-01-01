Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Добавляем в «Селедку под шубой» всегда этот ингредиент — и салат становится в 10 раз вкуснее: обычно так готовить не принято

Популярный новогодний салат "Селедка под шубой"...

koolinar.ru

Подписаться в Telegram

Популярный новогодний салат "Селедка под шубой" давно зарекомендовал себя как неотъемлемое блюдо праздничного стола в России. Однако недавно кулинары предложили добавить в него необычный ингредиент, который обещает улучшить вкус салата в десять раз.

Неожиданный поворот в традиционном рецепте

Изобретение нового варианта "Селедки под шубой" включает добавление в салат зеленых яблок — ингредиента, который традиционно не используется в этом блюде. Яблоки придают салату свежий, легко кисловатый вкус, который идеально сочетается с соленостью селедки и мягкостью овощей.

Как это работает?

Зеленые яблоки добавляют в салат не только новизну вкуса, но и текстуру. Они вносят легкую хрустящую нотку, которая контрастирует с традиционной мягкостью овощей и рыбы. Это обновление не только усиливает вкус, но и делает блюдо более интересным в гастрономическом плане.

Приготовление обновленной "Селедки под шубой"

Для того чтобы испробовать новую версию, необходимо тонко нарезать зеленые яблоки и добавить их слоями между селедкой и овощами или поместить яблочные дольки непосредственно под слой рыбы, что позволит им впитывать рыбный сок и приобретать более насыщенный вкус.

Отзывы и влияние на кулинарный мир

Нововведение быстро завоевало популярность среди поклонников салата, и многие отмечают, что добавление яблок действительно трансформирует блюдо, делая его не только вкуснее, но и оригинальнее. Этот кулинарный трюк уже начал распространяться среди профессиональных шеф-поваров и домашних кулинаров, желающих внести изюминку в праздничное меню.

Это обновление классического рецепта "Селедки под шубой" с зелеными яблоками может в корне изменить ваше представление о возможностях традиционной русской кухни, добавляя современные акценты к проверенным временем блюдам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

9 часов назад

Главная казанская елка сломалась в новогоднюю ночь

Интересное в Казани

9 часов назад

Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из мира Гарри Поттера с бесплатной доставкой

уничтожение тараканов без запаха one ses

Новости Татарстана

4 часа назад

На пути в Раифу в Татарстане гигантская пробка

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ предупредил, придут ли в Татарстан крещенские морозы

фриланс unreal engine в Москве

Новости Татарстана

9 часов назад

Сотрудникам «Нэфис Косметикс» подарили просроченные подарки

Новости Казани

6 часов назад

Жители Казани массово нарушили правила запуска фейерверков

Новости Татарстана

7 часов назад

В Чистополе 8 января пройдут выступления фигуристов

Новости Казани

6 часов назад

Работавшая всю ночь сигнализация омрачила праздник жителям Казани
Лонгриды
16 минут назад

Как избежать похмелья или быстро от него избавиться: советы казанских врачей

Праздники — это радость, смех и общение, но ино...

Новости Татарстана

6 минут назад

В Верхнеуслонском районе в ДТП погибли 2 человека

Новости Казани

21 минуту назад

В Казани машины экстренных служб собрались около дома из-за ЧП с ребенком

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане на реализацию нацпроектов в 2025 году направят 44,2 млрд рублей

Новости Татарстана

8 часов назад

Татарстанцы смогут увидеть первый в 2025 году звездопад — Квадрантиды
В Татарстане увидели снегурочку-зацепера и Деда...
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане увидели снегурочку-зацепера и Деда Мороза в ковше

Новости Татарстана

9 часов назад

В первую неделю 2025 года татарстанцев ожидают перепады температур

Новости Татарстана

день назад

Министр транспорта РТ предупредил о проблемах на отремонтированных дорогах

Новости Татарстана

день назад

Дорога в обход Челнов экономит татарстанцам более 50 минут
Подарки, которые запомнятся: новогодние сюрприз...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Подарки, которые запомнятся: новогодние сюрпризы для ваших близких в Казани