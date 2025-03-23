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Добавили химию, а не соль: Роскачество выявило 5 марок поваренной соли, которые лучше не покупать

Свежие результаты исследования показали: далеко...

dzen.ru

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Свежие результаты исследования показали: далеко не вся соль на прилавках соответствует заявленным характеристикам. У пяти популярных брендов обнаружены серьёзные нарушения, что вызывает тревогу за безопасность потребителей.

Что не так с солью?

  • Неправильная информация на упаковке. Часто указывается регион, где соль якобы добыта, хотя на деле это лишь место упаковки.

  • Маркетинговые хитрости. Например, надпись "без ГМО" на пачке соли — бессмысленна, ведь хлорид натрия не может содержать ГМО по определению.

  • Ошибочное использование термина "морская соль". Так обозначают обычную каменную соль российского или белорусского происхождения.

  • Несоответствие нормам. Выявлены проблемы с уровнем йода, наличием нерастворимых примесей, размером кристаллов и даже с чрезмерным содержанием хлорида натрия.

Какие бренды нарушают стандарты?

  • «Торговый дом Соль» — недостаток йода и вводящая в заблуждение маркировка

  • «Валетек» — заниженный уровень йода

  • «Белёк» — нарушены нормы по йоду и чистоте продукта

  • «Криста» — слишком много хлорида натрия, ошибки на упаковке

  • «Салина» — несоответствие заявленным размерам кристаллов

Что советует Роскачество:

  • Всегда проверяйте упаковку — особенно происхождение и состав.

  • Отдавайте предпочтение соли с чётко указанным местом добычи.

  • Не ведитесь на громкие, но бессмысленные заявления — такие, как "морская" или "без ГМО".

Вывод

Результаты проверки подчёркивают: в выборе даже такого простого продукта, как соль, важно быть внимательным. Потребителям стоит подходить к покупке осознанно, чтобы не рисковать здоровьем, сообщает источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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