Добавили химию, а не соль: Роскачество выявило 5 марок поваренной соли, которые лучше не покупать

Свежие результаты исследования показали: далеко не вся соль на прилавках соответствует заявленным характеристикам. У пяти популярных брендов обнаружены серьёзные нарушения, что вызывает тревогу за безопасность потребителей.

Что не так с солью?

Неправильная информация на упаковке. Часто указывается регион, где соль якобы добыта, хотя на деле это лишь место упаковки.

Маркетинговые хитрости. Например, надпись "без ГМО" на пачке соли — бессмысленна, ведь хлорид натрия не может содержать ГМО по определению.

Ошибочное использование термина "морская соль". Так обозначают обычную каменную соль российского или белорусского происхождения.

Несоответствие нормам. Выявлены проблемы с уровнем йода, наличием нерастворимых примесей, размером кристаллов и даже с чрезмерным содержанием хлорида натрия.

Какие бренды нарушают стандарты?

«Торговый дом Соль» — недостаток йода и вводящая в заблуждение маркировка

«Валетек» — заниженный уровень йода

«Белёк» — нарушены нормы по йоду и чистоте продукта

«Криста» — слишком много хлорида натрия, ошибки на упаковке

«Салина» — несоответствие заявленным размерам кристаллов

Что советует Роскачество:

Всегда проверяйте упаковку — особенно происхождение и состав.

Отдавайте предпочтение соли с чётко указанным местом добычи.

Не ведитесь на громкие, но бессмысленные заявления — такие, как "морская" или "без ГМО".

Вывод

Результаты проверки подчёркивают: в выборе даже такого простого продукта, как соль, важно быть внимательным. Потребителям стоит подходить к покупке осознанно, чтобы не рисковать здоровьем, сообщает источник.