Добавили химию, а не соль: Роскачество выявило 5 марок поваренной соли, которые лучше не покупать
dzen.ru
Свежие результаты исследования показали: далеко не вся соль на прилавках соответствует заявленным характеристикам. У пяти популярных брендов обнаружены серьёзные нарушения, что вызывает тревогу за безопасность потребителей.
Что не так с солью?
Неправильная информация на упаковке. Часто указывается регион, где соль якобы добыта, хотя на деле это лишь место упаковки.
Маркетинговые хитрости. Например, надпись "без ГМО" на пачке соли — бессмысленна, ведь хлорид натрия не может содержать ГМО по определению.
Ошибочное использование термина "морская соль". Так обозначают обычную каменную соль российского или белорусского происхождения.
Несоответствие нормам. Выявлены проблемы с уровнем йода, наличием нерастворимых примесей, размером кристаллов и даже с чрезмерным содержанием хлорида натрия.
Какие бренды нарушают стандарты?
«Торговый дом Соль» — недостаток йода и вводящая в заблуждение маркировка
«Валетек» — заниженный уровень йода
«Белёк» — нарушены нормы по йоду и чистоте продукта
«Криста» — слишком много хлорида натрия, ошибки на упаковке
«Салина» — несоответствие заявленным размерам кристаллов
Что советует Роскачество:
Всегда проверяйте упаковку — особенно происхождение и состав.
Отдавайте предпочтение соли с чётко указанным местом добычи.
Не ведитесь на громкие, но бессмысленные заявления — такие, как "морская" или "без ГМО".
Вывод
Результаты проверки подчёркивают: в выборе даже такого простого продукта, как соль, важно быть внимательным. Потребителям стоит подходить к покупке осознанно, чтобы не рисковать здоровьем, сообщает источник.
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