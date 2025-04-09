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До появления листочков розам — первым делом: разводим 5 капель в воде — и цветы выдают по 10 бутонов в сутки

Весной розы нуждаются в особом внимании. Биолог...

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С наступлением весны розам, как и другим растениям, необходим особый уход.

Если уделить внимание подкормке в апреле, можно не только продлить цветение этих капризных красавиц, но и усилить их аромат. Об этом рассказала биолог Ирина Сушилова.

Эксперт рекомендует простое, но эффективное средство — йод. Для приготовления раствора достаточно развести от пяти до семи капель аптечного йода в ведре воды (10 литров). Смесь тщательно размешивают и аккуратно поливают растения под корень. Главное — успеть до появления первых листьев.

Такая нехитрая процедура помогает не только увеличить количество бутонов, но и делает запах роз более ярким. Кроме того, йод укрепляет иммунитет растений, снижая риск грибковых и бактериальных заболеваний, сообщает krasnoyarskmedia.

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