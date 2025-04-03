«До гробовой доски»: пенсионный возраст повысят еще на 5 лет

В России вновь заговорили о возможном повышении пенсионного возраста. Поводом для обсуждений стали заявления Минздрава о росте продолжительности жизни граждан.

Депутат Госдумы Михаил Делягин высказал опасения, что этот фактор может стать основанием для новой пенсионной реформы.

По словам парламентария, после завершения текущего этапа повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин возможны дальнейшие изменения.

Делягин считает, что официальные данные о том, что россияне стали жить дольше, могут использоваться как аргумент в пользу того, чтобы продлить трудовую жизнь граждан до 70 лет и даже больше.

«Я боюсь, что под предлогом достижений в здравоохранении нас будут убеждать, что нужно и дальше работать в старости», — заявил он.

Предыстория

Повышение пенсионного возраста началось в России с 2019 года и до сих пор вызывает общественный резонанс.

Теперь, по мнению некоторых экспертов и депутатов, не исключён новый виток реформ, особенно на фоне заявлений министра здравоохранения Михаила Мурашко о повышении средней продолжительности жизни, сообщает t.me.