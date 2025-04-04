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«До гробовой доски»: пенсионный возраст хотят повысить еще на 5 лет

Депутат Михаил Делягин опасается, что рост прод...

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Обсуждение перспектив новой пенсионной реформы вновь вспыхнуло в российском обществе после заявлений Министерства здравоохранения о росте продолжительности жизни населения.

Поводом к бурной реакции стали опасения, высказанные депутатом Госдумы Михаилом Делягином, который усомнился в том, что эти данные не приведут к новому витку пенсионных преобразований.

Опасения парламентария

Делягин выразил обеспокоенность тем, что официальные данные о том, что россияне стали жить дольше, могут быть использованы как основание для дальнейшего повышения пенсионного возраста. По его словам, после завершения текущей реформы — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин — могут последовать новые изменения.

«Я боюсь, что под предлогом достижений в здравоохранении нас будут убеждать, что нужно и дальше работать в старости», — заявил Делягин.

Прецедент уже есть

Напомним, пенсионная реформа в России стартовала в 2019 году и до сих пор вызывает серьёзные общественные споры. Тогда решение об увеличении возраста выхода на пенсию стало одной из самых резонансных социальных инициатив последних лет.

На этом фоне заявления министра здравоохранения Михаила Мурашко о росте средней продолжительности жизни воспринимаются некоторыми экспертами как подготовка к возможному следующему этапу реформ — возможному повышению пенсионного возраста до 70 лет и выше.

Общественная реакция и последствия

Вопрос повышения пенсионного возраста продолжает оставаться крайне чувствительным для миллионов россиян. Новые предложения, даже на уровне обсуждений, вызывают тревогу и недоверие.

Эксперты предупреждают, что любые инициативы в этой сфере должны сопровождаться максимально открытым диалогом с обществом и учитывать не только статистику, но и реальные условия жизни пожилых людей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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