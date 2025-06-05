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До августа россиян ждут выплаты от нашего государства в 36 000 рублей

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) в Росси...

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С 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая помогает создавать финансовую подушку и увеличивать будущую пенсию.

Участие в программе добровольное, и любой гражданин может заключить договор с негосударственным пенсионным фондом для участия.

Что предлагает программа?

  • Внесение любых сумм на счёт долгосрочных сбережений.
  • Налоговый вычет до 52–60 тысяч рублей в год на взносы до 400 тысяч рублей.
  • Государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год в первые 10 лет участия.

Кто и сколько должен внести для максимальной господдержки?

  • При среднемесячном доходе до 80 тыс. рублей — взнос 36 тыс. (соотношение 1:1).
  • До 150 тыс. рублей — взнос 72 тыс. (1:2).
  • Свыше 150 тыс. рублей — взнос 144 тыс. (1:4).

Что важно в 2025 году?

  • Количество участников программы выросло почти в 1,5 раза — до 3,9 млн человек.
  • Начинаются первые выплаты от государства.
  • Участникам приходят уведомления для оформления налоговых вычетов через личный кабинет.
  • Доплата от государства будет перечислена до 1 августа 2025 года.

Программа долгосрочных сбережений позволяет не только повысить свои сбережения для будущей пенсии, но и получить существенные налоговые льготы и государственное софинансирование.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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