До августа россиян ждут выплаты от нашего государства в 36 000 рублей

С 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая помогает создавать финансовую подушку и увеличивать будущую пенсию.

Участие в программе добровольное, и любой гражданин может заключить договор с негосударственным пенсионным фондом для участия.

Что предлагает программа?

Внесение любых сумм на счёт долгосрочных сбережений.

Налоговый вычет до 52–60 тысяч рублей в год на взносы до 400 тысяч рублей.

Государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год в первые 10 лет участия.

Кто и сколько должен внести для максимальной господдержки?

При среднемесячном доходе до 80 тыс. рублей — взнос 36 тыс. (соотношение 1:1).

До 150 тыс. рублей — взнос 72 тыс. (1:2).

Свыше 150 тыс. рублей — взнос 144 тыс. (1:4).

Что важно в 2025 году?

Количество участников программы выросло почти в 1,5 раза — до 3,9 млн человек.

Начинаются первые выплаты от государства.

Участникам приходят уведомления для оформления налоговых вычетов через личный кабинет.

Доплата от государства будет перечислена до 1 августа 2025 года.

Программа долгосрочных сбережений позволяет не только повысить свои сбережения для будущей пенсии, но и получить существенные налоговые льготы и государственное софинансирование.