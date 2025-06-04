До августа россиян ждут выплаты от государства в 36 000 рублей
orenburzhie.ru
Программа долгосрочных сбережений в России: как получить налоговые вычеты и государственное софинансирование
С 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая помогает создавать финансовую подушку и увеличивать будущую пенсию. Участие добровольное, любой гражданин может заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.
Что предлагает программа?
- Внесение любых сумм на счёт долгосрочных сбережений
- Налоговый вычет до 52–60 тысяч рублей в год на взносы до 400 тысяч рублей
- Государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год в первые 10 лет участия
Кто и сколько должен внести для максимальной господдержки?
- При среднемесячном доходе до 80 тыс. рублей — взнос 36 тыс. (соотношение 1:1)
- До 150 тыс. рублей — 72 тыс. (1:2)
- Свыше 150 тыс. рублей — 144 тыс. (1:4)
Что важно в 2025 году?
- Количество участников выросло почти в 1,5 раза — до 3,9 млн человек
- Начинаются первые выплаты от государства
- Участникам приходят уведомления для оформления налоговых вычетов через личный кабинет
- Доплата от государства будет перечислена до 1 августа 2025 года
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