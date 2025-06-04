До августа россиян ждут выплаты от государства в 36 000 рублей

Программа долгосрочных сбережений в России: как получить налоговые вычеты и государственное софинансирование

С 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая помогает создавать финансовую подушку и увеличивать будущую пенсию. Участие добровольное, любой гражданин может заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.

Что предлагает программа?

Внесение любых сумм на счёт долгосрочных сбережений

Налоговый вычет до 52–60 тысяч рублей в год на взносы до 400 тысяч рублей

Государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год в первые 10 лет участия

Кто и сколько должен внести для максимальной господдержки?

При среднемесячном доходе до 80 тыс. рублей — взнос 36 тыс. (соотношение 1:1)

До 150 тыс. рублей — 72 тыс. (1:2)

Свыше 150 тыс. рублей — 144 тыс. (1:4)

Что важно в 2025 году?