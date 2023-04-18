Военком из Уфы рассказал, за счет кого в России будут пополнять ряды армии

До 2 млн человек: военком раскрыл, за счет кого пополнят армию РФ
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Военком из Уфы Юрий Алферов в рамках проведенного брифинга сообщил, что в России начинают действовать некоторые изменения в призыве россиян на контрактную военную службу.
Так, ранее заключить с Миноброны контракт могли только люди в возрасте до 45 лет. Сейчас для них возрастной ценз увеличен до 60 лет. Предпочтение, сообщил Алферов, отдается, вполне естественно, тем, что ранее служил, сейчас находится в запасе и имеет опыт реальных боевых действий.
"Заявления таких граждан рассматриваются в приоритетном порядке", — отметил Алферов.
Численность ВС РФ, согласно подписанному президентом РФ указу, должна быть увеличена до 2 миллионов человек. И достичь этого значения, уверен военком, можно именно за счет военных-контрактников.
"Увеличение численности будет происходить за счет увеличения военнослужащих, проходящих службу по контракту, не за счет призыва, а за счет контракта", — пояснил он.
Также ранее в России разрешили заключать контракты с Минобороны выпускникам школ при условии, что им исполнилось полных 18 лет.