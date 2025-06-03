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До 1 августа россиян ждут выплаты от государства в 36 000 рублей

как участвовать в программе долгосрочных сбереж...

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Программа долгосрочных сбережений в России: как получить налоговые вычеты и государственное софинансирование

С 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая помогает создать финансовую подушку безопасности и увеличить будущую пенсию. Участие в программе — добровольное, и любой гражданин может заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.

Что предлагает программа?

  • Возможность вносить любые суммы на счёт долгосрочных сбережений;
  • Налоговый вычет до 52–60 тысяч рублей в год (в зависимости от ставки НДФЛ) на взносы до 400 тысяч рублей;
  • Государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год в течение первых 10 лет участия.

Кто и сколько должен внести для максимальной господдержки?

  • При среднемесячном доходе до 80 тысяч рублей — внести 36 тысяч рублей (соотношение 1:1);
  • До 150 тысяч рублей — 72 тысячи рублей (1:2);
  • Свыше 150 тысяч рублей — 144 тысячи рублей (1:4).

Что происходит в 2025 году?

  • Количество участников выросло почти в 1,5 раза — до 3,9 млн человек;
  • Начинаются первые выплаты от государства;
  • Участникам приходят уведомления для оформления налоговых вычетов в личном кабинете;
  • Доплата от государства будет перечислена до 1 августа 2025 года, сообщает pnz.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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