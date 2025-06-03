До 1 августа россиян ждут выплаты от государства в 36 000 рублей

Программа долгосрочных сбережений в России: как получить налоговые вычеты и государственное софинансирование

С 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая помогает создать финансовую подушку безопасности и увеличить будущую пенсию. Участие в программе — добровольное, и любой гражданин может заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.

Что предлагает программа?

Возможность вносить любые суммы на счёт долгосрочных сбережений;

Налоговый вычет до 52–60 тысяч рублей в год (в зависимости от ставки НДФЛ) на взносы до 400 тысяч рублей;

Государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год в течение первых 10 лет участия.

Кто и сколько должен внести для максимальной господдержки?

При среднемесячном доходе до 80 тысяч рублей — внести 36 тысяч рублей (соотношение 1:1);

До 150 тысяч рублей — 72 тысячи рублей (1:2);

Свыше 150 тысяч рублей — 144 тысячи рублей (1:4).

Что происходит в 2025 году?