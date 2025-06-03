До 1 августа россиян ждут выплаты от государства в 36 000 рублей
2022-god.com
Программа долгосрочных сбережений в России: как получить налоговые вычеты и государственное софинансирование
С 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая помогает создать финансовую подушку безопасности и увеличить будущую пенсию. Участие в программе — добровольное, и любой гражданин может заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.
Что предлагает программа?
- Возможность вносить любые суммы на счёт долгосрочных сбережений;
- Налоговый вычет до 52–60 тысяч рублей в год (в зависимости от ставки НДФЛ) на взносы до 400 тысяч рублей;
- Государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год в течение первых 10 лет участия.
Кто и сколько должен внести для максимальной господдержки?
- При среднемесячном доходе до 80 тысяч рублей — внести 36 тысяч рублей (соотношение 1:1);
- До 150 тысяч рублей — 72 тысячи рублей (1:2);
- Свыше 150 тысяч рублей — 144 тысячи рублей (1:4).
Что происходит в 2025 году?
- Количество участников выросло почти в 1,5 раза — до 3,9 млн человек;
- Начинаются первые выплаты от государства;
- Участникам приходят уведомления для оформления налоговых вычетов в личном кабинете;
- Доплата от государства будет перечислена до 1 августа 2025 года, сообщает pnz.
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