"До 1 апреля". Тревожный прогноз Владимира Путина начинает становиться реальностью

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Европа сталкивается с новой волной энергетическ...

объясняем.рф

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Европа столкнулась с новой волной кризиса в сфере энергетики. Главная причина этому - прекращение транзита газа из России. Результатом такого происшествия стало то, что голубое топливо заметно увеличилось в цене - до двухсотлетнего максимума. Итогом этому стало то, что страны, входящие в состав ЕС, оказались перед лицом серьёзных вызовов в обеспечении энергетической стабильности.

На фоне зимних холодов и недостаточной мощности собственной генерации, запасы газа в подземных хранилищах Европы стремительно уменьшаются. По данным лондонской биржи ICE, цены на мартовские фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах открылись на отметке в 618 долларов за тысячу кубометров, что на 3,4% выше по сравнению с предыдущим днём торгов. Это самая высокая цена с февраля 2023 года.

Причины роста цен на газ

Ключевым фактором, способствующим росту цен, стало прекращение транзита российского газа через Украину, что произошло после того, как Киев отказался продлевать транзитное соглашение. Это решение лишило Европу примерно 15 миллиардов кубометров газа, что составляет около 4,5% от общего потребления континента.

Влияние на потребителей и экономику

Эксперты предупреждают, что если холодная погода сохранится, а альтернативные источники энергии не смогут полностью компенсировать дефицит, то европейские страны могут ожидать ещё большего увеличения цен на газ и возможные энергетические перебои. Это создаёт дополнительное давление на экономику региона, уже испытывающую трудности из-за высоких энергетических цен.

Поиск решений и международное сотрудничество

В ответ на кризис Европейская комиссия рассматривает введение временного потолка цен на газ, что может быть частью более широкой политики поддержки тяжёлой промышленности и ускорения перехода к зелёной экономике. Однако такие меры встречают сопротивление от отраслевых ассоциаций, которые выражают обеспокоенность по поводу возможного негативного воздействия на рыночную стабильность и безопасность поставок.

Будущее энергетической безопасности Европы

В свете текущих событий, важность разработки и реализации долгосрочных стратегий для обеспечения энергетической безопасности и устойчивости Европы становится очевидной. Это включает в себя не только увеличение объёмов хранения энергоресурсов и развитие альтернативных источников, но и укрепление международных энергетических партнёрств.

Этот новый кризис — напоминание о том, как важно для Европы стремиться к энергетической независимости и устойчивости в меняющемся мире, пишет РИА новости.

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