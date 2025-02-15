«До 1 апреля». Тревожный прогноз Владимира Путина начинает сбываться

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Энергетический кризис в Европе усугубляется из-...

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Европа столкнулась с новым витком энергетического кризиса, вызванным остановкой транзита российского газа, что привело к стремительному росту цен на этот вид топлива.

Запасы голубого топлива в подземных хранилищах уменьшаются, а собственная генерация оказывается недостаточной для покрытия потребностей региона.

С началом недели рынок ошеломил ценовой рекорд, когда стоимость газа на европейской бирже ICE превысила отметку в 620 долларов за тысячу кубометров, что является максимумом с февраля 2023 года.

Для сравнения, годом ранее средняя цена составляла 386,5 доллара. Такой скачок связан с истечением договора о транзите газа через Украину, после чего Киев отказался от продления соглашения, несмотря на предложения о передаче прав на поставки странам ЕС на границе России.

Эксперты подчеркивают, что даже несмотря на кажущуюся незначительность потерянных объемов (15 миллиардов кубометров или 4,5% от общего потребления ЕС), это оказало значительное влияние на энергетическую безопасность региона. Зимние месяцы с их низкими температурами и слабой ветрогенерацией только усугубили ситуацию, заставив Европу активнее использовать запасы из подземных хранилищ.

За последние три месяца использование этих запасов достигло 50,4 миллиарда кубометров, что значительно превышает объемы, закачанные за предыдущие семь месяцев. Текущий уровень заполненности хранилищ составляет менее 50%, что на 18,2 процентных пункта меньше, чем годом ранее. При этом продолжается активная откачка газа.

По прогнозам, до начала апреля запасы могут упасть до 34-42%, что критически низко по сравнению с 61% годом ранее. В этой связи, Сергей Пикин из Фонда энергетического развития отмечает, что самый большой интерес вызовет предстоящее лето, когда начнется активное пополнение хранилищ до нормативных 90%.

Европейская комиссия уже рассматривает варианты реагирования на кризис, включая установление временного потолка цен на газ, что будет обсуждаться в рамках новой политики «чистой промышленности», сообщает ria.ru.

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