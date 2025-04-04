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Дмитрий Плотников назначен техническим директором макрорегиона «Волга» Т2

T2, российский оператор мобильной связи, сообща...

Фото: пресс-служба Т2

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T2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Дмитрия Плотникова на должность технического директора макрорегиона «Волга» T2. Ранее он возглавлял макрорегиональный департамент развития сети.

В новой должности Дмитрий будет управлять деятельностью по развитию и эксплуатации сети макрорегиона, обеспечением взаимодействия с техническими центрами компетенций и рядом других процессов технического блока.

Дмитрий Плотников окончил Вятский государственный университет по специальности «Сети связи и системы коммутации». К команде Т2 он присоединился в 2009 году. Карьерный путь Дмитрия в компании начался с должности руководителя отдела эксплуатации кировского филиала, затем он перешел на позицию технического директора филиала. За время работы в региональной команде Дмитрий Плотников сформировал высокий уровень вовлеченности сотрудников, что позволило филиалу не только достичь ключевых финансовых и технических показателей, но и завершить проекты по строительству и обновлению сети раньше срока.

На территории Приволжья под управлением Дмитрия был запущен ряд важных проектов, включая обеспечение связью федеральной трассы М-12 «Восток», связывающей Москву с республикой Татарстан, а также внедрение технологии VoLTE в макрорегионе в рекордные сроки – всего за три месяца. Кроме того, под руководством Дмитрия техническая команда успешно реализовала проект по строительству базовых станций в малонаселенных пунктах регионов Приволжья.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:
«Качественная и надежная связь – то, за что абоненты выбирают оператора Т2. А значит главным приоритетом компании остается поддержание высоких стандартов сети, её постоянное развитие и обеспечение растущих 4G-скоростей для наших абонентов. Мы движемся быстрее рынка, задавая темпы развития, поэтому нам важно работать на опережение запросов клиентов и обеспечивать связь там, где она будет необходима в ближайшее время. Для достижения этих целей важна профессиональная команда, и я уверен, что управленческий опыт Дмитрия, его экспертность и глубокое понимание специфики бизнеса позволят закрепить качество сети T2 во всех регионах Приволжья на лидерских позициях».

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