Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной.

"Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними - новая Отечественная", — написал Медведев в Telegram-канале.

Политик отметил, что Россия в ней победит, как было в 1812 и 1945 годах.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в одной речи назвал Россию привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину.