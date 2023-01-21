Новости России
· Служба новостей

Дмитрий Медведев назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной

Дмитрий Медведев назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной

Фото: mskgazeta.ru

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной.

"Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними - новая Отечественная", — написал Медведев в Telegram-канале.

Политик отметил, что Россия в ней победит, как было в 1812 и 1945 годах.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в одной речи назвал Россию привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

19 часов назад

Черные вдовушки: женщины только с этими тремя именами сводят мужчин в могилу

Интересное

день назад

Кому рожать, а кому бежать: расклад для всех знаков зодиака на 2023 год от казанского таролога

Новости Казани

6 часов назад

Погиб через сутки после дня рождения: в Татарстане простились с 29-летним мобилизованным офицером Динаром Кадыровым

Новости России

23 часа назад

"Тело месяц лежало в холодильнике, никто не почуял запаха": обнародованы дикие детали убийства 8-летней Насти Муравьевой

Полезное

2 дня назад

Как рынок недвижимости отреагировал на продление льготной ипотеки и что будет дальше?

Профи - английские школы казань

Новости России

день назад

Штраф и лишение прав: автоэксперты назвали несколько хитростей и уловок ГИБДД, на которых попадаются все водители

Новости России

19 часов назад

"Ждуны" помахали флагами и все поняли - теперь они массово покидают Херсон

Новости Казани

7 часов назад

"Засудить президента": в Казани Вахитовский суд принял иск от депутата на Минниханова

Новости России

день назад

Российские военные в зоне спецоперации перешли в мощное наступление в Запорожье, ВСУ выбиты с позиций
Новости Казани
7 часов назад

BMW министра цифрового развития Татарстана попала в ДТП в Казани: есть пострадавшие

BMW министра цифрового развития Татарстана попала в ДТП в Казани: есть пострадавшие

Новости России

21 минуту назад

Дмитрий Медведев назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной

Интересное

день назад

Кому рожать, а кому бежать: расклад для всех знаков зодиака на 2023 год от казанского таролога

Новости мира

5 часов назад

Британцы рассказали о самом главном страхе Зеленского, связанном с Владимиром Путиным

Новости Казани

6 часов назад

Прошли экватор зимы: синоптики рассказали, ждать ли новой волны арктической стужи до конца февраля
Рустам Минниханов устроил разнос чиновникам из-за многочисленных жалоб татарстанцев на отопление

Новости России

7 часов назад

Рогов: российские военные успешно взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожье

Новости мира

9 часов назад

Пошел против своих: Илон Маск назвал планы США по захвату Крыма "безжалостной эскалацией"

Новости Казани

9 часов назад

Цены на дизельное топливо в Татарстане "пробили дно" и заставили водителей начать нервничать