В РФ предложили отменить плату за обслуживание карт "Мир" и все дополнительные условия по ним

Письмо на имя главы Центробанка России поступило от руководителя Института исследований проблем современной политики Антона Орлова. Он просит Эльвиру Набиуллину сделать обслуживание карт национальной платежной системы "Мир" полностью бесплатным для россиян, пишет RT.

Сейчас, отмечает Орлов, когда страна живет в режиме противодействия санкциям, "Мир" стал единственной альтернативой для россиян, на эту систему перешли миллионы человек, чтобы иметь возможность получать социальные выплаты, пенсии, рассчитываться в безналичном режиме, в том числе и за границей в дружественных странах.

А некоторые банки при этом поступают непорядочно, требуя с держателей этих карт плату за обслуживание или соблюдение неких условий.