Для тех, кто владеет долей в квартире, ввели обязательные платежи по ЖКХ c 21 февраля

Согласно российским законодательным нормам, владельцы жилой и нежилой недвижимости обязаны нести все финансовые расходы, связанные с их собственностью.

Это правило закреплено в статьях 249 Гражданского кодекса РФ и 158 Жилищного кодекса РФ, подразумевая обязательную уплату коммунальных платежей, налогов и взносов на капитальный ремонт.

Даже если недвижимость не используется активно или находится без жильцов, её владелец все равно должен оплачивать все предусмотренные законом расходы. Это включает оплату электричества, водоснабжения, отопления, а также вывоз мусора.

Владельцы, делящие недвижимость на доли, также не освобождаются от финансовых обязательств. Каждый совладелец должен участвовать в оплате расходов пропорционально своей доле в праве собственности. Например, если два человека владеют квартирой поровну, то каждый из них обязан покрыть половину всех затрат.

Собственники, чьи квартиры расположены в многоквартирных домах, также должны участвовать в их управлении, что включает в себя регулярные взносы на капитальный ремонт и содержание общего имущества, такого как лестничные клетки, лифты и входные группы.