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Для россиян, которые живут в квартире одни: пенсионеров призвали оформить новую льготу с 28 февраля

Узнайте о последних мерах правительства России,...

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В последнее время правительство России уделяет особое внимание улучшению условий жизни одиноких пенсионеров.

Анастасия Киреева, эксперт в области пенсионного обеспечения, поделилась информацией о последних инициативах, направленных на облегчение доступа к государственной поддержке для этой категории граждан.

Новые критерии для предоставления поддержки

Согласно Киреевой, благодаря новым законодательным изменениям, теперь пенсионеры, живущие в одиночку или в семьях из неработающих пенсионеров, могут проще получать государственную поддержку. Расширение критериев позволяет большему числу пожилых людей претендовать на льготы, что особенно важно для тех, кто испытывает финансовые трудности.

Усиленная поддержка в сложных случаях

Помимо общих мер поддержки, государство также фокусируется на помощи пенсионерам, сталкивающимся с высокими медицинскими расходами или другими тяжёлыми жизненными ситуациями. С повышением прожиточного минимума в регионах, условия для получения социальных выплат стали более доступными.

Квалификационные требования для получения льгот

Киреева также отмечает, что для квалификации на получение льгот, пенсионеры должны соответствовать определённым финансовым условиям, включая ограничения по сумме средств на счетах и владение недвижимостью. Так, пенсионеры должны иметь на счетах сумму, не превышающую полутора размеров прожиточного минимума, и владеть не более одной квартирой.

Эти инициативы значительно упрощают процесс обращения за помощью и делают систему поддержки более отзывчивой и доступной для пенсионеров, которым необходима дополнительная поддержка.

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