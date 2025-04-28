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Дизайн-платформа билайна Yellowbe вошла в реестр отечественного ПО

Собственная дизайн-платформа билайна Yellowbe в...

Фото: freepik.com

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Собственная дизайн-платформа билайна Yellowbe включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Этот статус подтверждает технологическую зрелость платформы, соответствие требованиям российского законодательства и открывает новые возможности для ее коммерческого использования.

Yellowbe — это основа цифровых продуктов билайна, единая экосистема для разработки веб- и мобильных сервисов. Она позволяет разрабатывать интерфейсы быстрее, обеспечивая единый дизайн и удобный пользовательский опыт, а использование платформы сокращает затраты на создание цифровых сервисов на 30-50%. Поддержка популярных фреймворков React, Angular и Vue предоставляет широкие возможности по внедрению дизайн-платформы в любые цифровые продукты.

На фоне существующих решений Yellowbe выделяется мобильной адаптацией и отраслевыми компонентами, разработанными с учетом специфики телекома и B2B-среды. Платформа уже предлагает более 55 компонентов и по широте охвата конкурирует с лидерами рынка, а наличие мобильных компонентов ставит ее в число систем с полноценной кроссплатформенной реализацией.

Помимо готовых решений, платформа поддерживает визуальную кастомизацию и адаптацию интерфейсов под индивидуальные задачи бизнеса. В ней заложены механизмы формирования пользовательских сценариев, гибкие настройки оформления и визуального стиля, что позволяет создавать уникальные и удобные цифровые продукты.

До настоящего момента дизайн-платформа использовалась исключительно внутри билайна, но теперь компания готова предоставить доступ к ней и внешним клиентам. Это позволит российским компаниям ускорять процесс разработки цифровых сервисов, повышая качество интерфейсов и снижая затраты.

Сергей Анохин, генеральный директор билайна:
«Разработка Yellowbe началась в 2021 году. Сегодня большинство цифровых продуктов билайна — от B2B-решений до сервисов для клиентской поддержки — разрабатываются на базе собственной дизайн-платформы, что позволяет нам быстро внедрять новые функции и сохранять высокий уровень качества. Включение в реестр отечественного ПО — важный шаг, который не только подтверждает технологический уровень нашей разработки, но и открывает возможность для ее коммерческого использования. Мы уверены, что Yellowbe поможет другим компаниям ускорять разработку и создавать современные цифровые продукты быстрее и эффективнее».

Подробности о возможностях платформы можно найти в Едином реестре отечественного ПО по ссылке.

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