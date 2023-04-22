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"Дикий скандал на всю страну": выяснилось, что почти все камеры ГИБДД штрафуют водителей незаконно

Почти все камеры ГИБДД в России штрафуют водителей незаконно - "АвтоВзгляд"
"Дикий скандал на всю страну": выяснилось, что почти все камеры ГИБДД штрафуют водителей незаконно

Фото: открытые источники

Еще несколько лет назад ГИБДД МВД РФ отменила штрафные санкции за превышение средней скорости на отдельном отрезке дороги. Однако, как сообщает автопортал "АвтоВзгляд", 90% камер на дорогах России работают по простому принципу - фиксируют именно изменение средней скорости. Получается, что штрафы за скорость водителям выдвигаются не совсем законные.

В 2019 году Верховный суд РФ принял решение: автомобилист, дошедший до самых верхов судебной системы, доказал, что раз камеры не зафиксировали точное время и место нарушения, то нарушение на участке дороги нельзя считать законным.

Так ГИБДД законодательно запретили штрафовать за "среднюю скорость" на дороге. Но эксперты издания выяснили, что 183,5 миллиона штрафов, выписанных за 2022 год, относятся именно к категории нарушения скорости.
И тут вопрос к камерам.

Старые комплексы фиксации типа "Стрелка" используют сигнал радара по эффекту Допплера. Современные камеры делают анализ через видеоизображение, алгоритм высчитывает, за какое время авто перемещается по определенному участку дороги.

Таким образом, современные камеры, которых все больше, считают скорость именно по принципу средней скорости на участке дороги. А потому можно попробовать опротестовать "письмо счастья", если нарушение зафиксировала камера нового типа. Со старыми "Стрелками" такое не пройдет.

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