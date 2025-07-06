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Дикие ливни захлестнут Россию: Роман Вильфанд сделал предупреждение

Согласно последним прогнозам, в июле в ряде рег...

nashgorod.ru

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Согласно прогнозам синоптиков, в июле в республиках Северного Кавказа, а также в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии ожидаются интенсивные осадки.

Ливни будут сопровождаться градом, громом и усилением ветра до 25 м/с. Обильные дожди также затронут территорию Кубани, где ветер будет достигать аналогичных значений. Население Краснодарского края предупреждено о возможном повышении уровня воды в реках.

Также значительные осадки ожидаются в Москве и Московской области. В столице скорость ветра может достигать 17–20 м/с. Проливные дожди и сильный ветер не обойдут стороной Бурятию, Забайкалье и другие регионы Дальнего Востока. В Республике Тыва есть вероятность повышения уровня воды в реках. Дополнительно возможны пылевые бури, что также указано в предупреждениях синоптиков, переданных в ТАСС.

Ранее сообщалось, что температура в центральной России приблизится к нормальным значениям в середине июля. Уже с 6 июля погодные условия начнут меняться: с северо-запада придут более прохладные воздушные массы, и температура днем опустится до 18–23 градусов, сообщает abnews.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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