Дикая смесь, совсем без кофеина: Росконтроль обозначил марки кофе, которые являются подделкой

В Росконтроле озадачились вопросом, что на самом деле пьют россияне, когда думают, что пьют растворимый кофе. Оказалось, что не всегда содержимое пачки или банки соответствует тому, что написано на упаковке.

Растворимый кофе россияне выбирают чаще, чем чай и чаще, чем зерновой и молотый напиток. Секрет успеха - в простоте приготовления напитка. Залил кипяточком - и кофе готов.

У некоторых производителей на упаковке заявлен 100% кофе, а внутри - смесь перемолотых злаков и растений, часто кофейное зерно полменяют дешевым цикорием.

Черный список Росконтроля выглядит так: кофе марки Italiano и два образца, произведенные в Ленинградской области. Покупать их не стоит, даже если они продаются в большой скидкой и по акции.