Диетолог раскрыла риски соково-клизменной диеты Натальи Андрейченко

В последнее время все большую популярность среди звезд шоу-бизнеса приобретают экстремальные методы похудения, такие как диеты на соках и использование клизм. Однако, как отмечает известный диетолог-нутрициолог и акушер-гинеколог Кристина Пришвина, такой подход к снижению веса может серьезно угрожать здоровью.

На примере 68-летней актрисы Натальи Андрейченко, которая публично поделилась своим опытом похудения с помощью соковых диет и клизм, эксперт объясняет риски таких методик. Согласно Пришвиной, несмотря на кажущуюся простоту и эффективность, эти способы могут привести к негативным последствиям для организма.

Проблемы, связанные с нутриентами и их дефицитом Диеты, основанные на употреблении соков, лишают организм многих важных компонентов. В соках практически отсутствуют белки — строительный материал для клеток и тканей. Их недостаток может привести к атрофии мышц, снижению иммунитета и увеличению утомляемости. Также в соках мало жиров, что негативно сказывается на состоянии кожи, волос и ногтей, и может вызвать гормональные нарушения.

Угроза для пищеварительной системы и общего здоровья Отсутствие в соках клетчатки снижает эффективность пищеварения и увеличивает риск развития рака кишечника. Кроме того, высокое содержание глюкозы способствует резким скачкам сахара в крови, что может привести к диабету и другим эндокринным расстройствам.

Психологические и неврологические последствия Голодание, особенно когда оно становится частью режима похудения, может серьезно затронуть функционирование головного мозга, приводя к ухудшению памяти, головным болям, усталости, а в крайних случаях — к галлюцинациям и гипогликемической коме.

Риски, связанные с применением клизм По словам Пришвиной, частое использование клизм не только способствует хроническим запорам и повреждению слизистой кишечника, но и усиливает рост патогенной флоры, что в свою очередь снижает иммунитет и увеличивает вероятность развития инфекционных и воспалительных заболеваний.

Как подчеркивает нутрициолог Марина Шитикова, диеты такого рода могут также спровоцировать психологические проблемы, включая депрессию и расстройства пищевого поведения. Важно помнить, что здоровье должно быть приоритетом, и любые методы похудения следует обсуждать с врачом, чтобы избежать долгосрочных негативных последствий для здоровья, пишет news.ru.