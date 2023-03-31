Дезертир-«азовец» рассказал, как девять месяцев рыл окопы для российских солдат

Дезертир-«азовец» рассказал, как девять месяцев рыл для российских солдат окопы

Сбежавший от своих с завода Ильича в Мариуполе разведчик нацбатальона "Азов"* Михаил Матьсюк рассказал, что был так шокирован всем происходящим, что в течение девяти месяцев рыл окопы для российских солдат, выдавая себя за самого обычного гражданского строителя, желающего помочь.

"Я представился, что я мирный, приехал на стройку работать, попал снаряд, жить негде", — рассказал Михаил в интервью РИА Новости.

Окопы он копал для солдат 105-го полка ВС РФ.

Но потом он оказался на Волновахском направлении, и там решил, что будет целее, если продолжит выдавать себя за мирного жителя. Он опять же копал окопы, помогал российским бойцам по хозяйству.

Задержали его в январе в ДНР. Сейчас мужчина дожидается решения суда за участие в террористической организации.

* - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ.