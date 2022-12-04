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Девочку-подростка заподозрили в жестоком убийстве собственного 6-летнего брата

Девочку-подростка заподозрили в жестоком убийстве собственного 6-летнего брата

Фото: mo-24.ru

В Московской области сотрудники полиции задержали девочку-подростка по подозрению в убийстве шестилетнего брата. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщили в ГУ СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, 4 декабря 14-летняя девочка находилась вместе с братом в частном доме в одном из СНТ Богородского городского округа. В какой-то момент сестра нанесла мальчику несколько ударов. В результате полученных травм он скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 ("Убийство") УК РФ. Сама подозреваемая и ее родители были допрошены. При этом мотив подростка не раскрывается.

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