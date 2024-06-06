Детскими СберКартами пользуются 3,5 миллионов клиентов Сбера

3,5 млн клиентов Сбера в возрасте от 6 до 13 лет пользуются детскими СберКартами. Юные клиенты Сбера чаще всего тратят деньги на перекусы, школьные обеды и подарки друзьям. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сбер предлагает своим юным клиентам 4 разных дизайна карты, а также регулярно пополняем коллекцию новыми лимитированными дизайнами. Обслуживание карты и уведомления о покупках банк сделал бесплатными.

Финансовую безопасность детей обеспечивают родительский сервис «Совместные уведомления» и функция «Родительский контроль». Эти сервисы позволяют родителям всегда быть в курсе расходов детей, устанавливать лимиты на покупки и защищать их от мошенников.