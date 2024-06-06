Новости России
· 16+ · Служба новостей

Детскими СберКартами пользуются 3,5 миллионов клиентов Сбера

3,5 млн клиентов Сбера в возрасте от 6 до 13 лет пользуются детскими СберКартами. Юные клиенты Сбера чаще всего тратят деньги на перекусы, школьные обеды и подарки друзьям.

Фото: пресс-служба ПАО СберБанк

Подписаться в Telegram

erid: LjN8KJoG6

3,5 млн клиентов Сбера в возрасте от 6 до 13 лет пользуются детскими СберКартами. Юные клиенты Сбера чаще всего тратят деньги на перекусы, школьные обеды и подарки друзьям. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сбер предлагает своим юным клиентам 4 разных дизайна карты, а также регулярно пополняем коллекцию новыми лимитированными дизайнами. Обслуживание карты и уведомления о покупках банк сделал бесплатными.

Финансовую безопасность детей обеспечивают родительский сервис «Совместные уведомления» и функция «Родительский контроль». Эти сервисы позволяют родителям всегда быть в курсе расходов детей, устанавливать лимиты на покупки и защищать их от мошенников.

«Мы уверены, что число будет только расти. Ведь с ней так просто почувствовать себя взрослым. Детской СберКартой можно расплачиваться в интернете и обычных магазинах, переводить деньги на подарки одноклассникам, скидываться на билеты в кино, копить бонусы за покупки и менять дизайны карт в зависимости от своих предпочтений. Чаще всего дети тратят деньги с карты на перекусы, обеды в школьной столовой, подарки близким, а полученные бонусы СберСпасибо используют в кафе, супермаркетах, книжных магазинах и развлекательных центрах», - рассказал Кирилл Царев.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

12 часов назад

В 69 лет умер экс-директор Казанского хлебозавода №3 Джавидин Кафаров

Интересное в Казани

день назад

От запаха изо рта до проблем с осанкой: стоматолог рассказала о страшных последствиях нелеченных зубов 

холодный туман на двухкомнатную квартиру

Новости Казани

день назад

62-летняя женщина упала с крыши казанского ЖК «Лазурные небеса»

Интересное в Казани

2 дня назад

Деревня викингов на берегу Свияги: где в Татарстане можно встретить Рагнара и пожить в Доме волка

ремонт крыши авто в Москве

Новости Казани

день назад

Что известно о женщине, которая упала с крыши ЖК в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани за разжигание ненависти к русским начали судить бизнесмена Баязитова

Новости Казани

день назад

Водители пострадали: машины Lexus и Audi столкнулись в Казани

Новости Татарстана

день назад

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Новости Казани

22 часа назад

В Казани с 9 июня запретят кататься на катамаранах и лодках по озеру Кабан
Лонгриды
57 минут назад

«Туристы, не приезжайте к нам!»: почему казанцы против приезжих

«Туристы, не приезжайте к нам!»: почему казанцы против приезжих

Новости Казани

2 часа назад

К Голубым озерам планируют проложить новую автодорогу через лес

Интересное в Казани

7 часов назад

Без ипотеки и переплаты банку: в Казани набирает обороты продажа квартир в рассрочку

Новости Татарстана

3 часа назад

Госсовет принял изменения в границах 2 районов Татарстана

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане выявлено уже 3 случая клещевого энцефалита
13 школьников из Альметьевска набрали 100 баллов по химии и литературе на ЕГЭ
Новости Татарстана
3 часа назад

13 школьников из Альметьевска набрали 100 баллов по химии и литературе на ЕГЭ

Новости Татарстана

4 часа назад

Фигуристка Алина Загитова хочет стать тренером в своей спортивной школе в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане вынесли приговор 3 участникам диверсии на ж/д

Новости Казани

6 часов назад

В Казани поножовщина, потерпешего увезли в больницу
Продаем вторичку и покупаем квартиру в новостройке: рассказываем об условиях трейд-ин в Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

Продаем вторичку и покупаем квартиру в новостройке: рассказываем об условиях трейд-ин в Казани