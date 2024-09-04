Новости России
· 16+ · Служба новостей

Детскими картами пользуются 417 тыс. юных клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка

Подписаться в Telegram

erid: LjN8Jwegw

Новых владельцев карт стало в 1,6 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По функционалу детская СберКарта не уступает взрослой: ею можно оплачивать покупки, получая за них бонусы Спасибо. А ещё у неё эксклюзивный дизайн, который будет отражать индивидуальность её владельца.

Родители без труда могут пополнять баланс карты своего ребёнка в приложении СберБанк Онлайн. Как правило, на карманные расходы дети получают 4,5 тыс. рублей в месяц. Половина этой суммы уходит на продукты и питание — например, в «Бургер Кинг», ведь за покупку бургера или картошки фри до 6% стоимости заказа вернётся на карту бонусами Спасибо. В среднем дети оплачивают картой 15 покупок в месяц на сумму около 200 рублей каждая

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Мы видим, как растет популярность детской СберКарты и интерес к нашей программе лояльности СберСпасибо у юных клиентов. Сегодня в регионах обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка более 417 тыс. детей пользуются нашими картами. Поэтому крайне важно учить их финансовой грамотности. Мы предлагаем своим юным клиентам удобные и современные сервисы и продукты, а еще образовательный контент. Таким образом дети узнают, как обращаться с деньгами и вести расходы, накопить на мечту, открыть свое дело, как не попасться на удочку мошенникам в интернете и многое другое».

Выбрать дизайн детской СберКарты родитель может вместе со своим ребёнком — галерея доступна при заказе во взрослом приложении СберБанк Онлайн. А к новому учебному году там появились ещё три эксклюзивных дизайна, разработанные вместе с любимым блогером детей и подростков Владом А4. Кстати, по статистике мамы заказывают в Сбере карты своим детям в 4 раза чаще пап.

Согласно последнему исследованию Frank RG «Детский банкинг в России 2024», продукты и сервисы Сбера для детей 6–13 лет признаны лучшими на рынке детского банкинга.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

5 часов назад

«112»: 22 измученных пенсионеров спасли из дома престарелых в Казани

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства

как убить плесень на стене

Новости Татарстана

23 часа назад

Дебошир разнес несколько магазинов в Набережных Челнах

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

ремонт msi в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Утром 3 сентября «Камаз» врезался в казанский трамвай

Новости Казани

23 часа назад

В Казани похитили девушку без обуви

Новости Татарстана

день назад

Список самых высокооплачиваемых профессий в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В кафе "Нур" в Тетюшах нашли сальмонеллу после смерти девочки

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане через суд женщину заставили извиниться перед 2 медиками
Новости Татарстана
2 дня назад

Татарстан на 14 месте в рейтинге самых высоких зарплат

Об этом сообщили в издании РИА Новости

Новости Татарстана

час назад

Рустем Нуриев показал эскиз будущего здания ЗАГСа в Елабуге

Новости Казани

3 часа назад

На ремонт Станции скорой помощи Казани потратят 9,5 млн рублей

Новости Татарстана

5 часов назад

За жестокое убийство житель Альметьевска получил 12 лет колонии

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане в результате ДТП 2 сентября погиб велосипедист
Бывшего мужа Нюши и экс-чиновника из Казани Сив...
Новости Казани
час назад

Бывшего мужа Нюши и экс-чиновника из Казани Сивова подозревают в мошенничестве

Новости Казани

22 часа назад

В казанском метро с 3 сентября сократился интервал движения поездов

Новости Казани

день назад

В Казани у здания бывшего клуба «Арена» меняют фасад

Новости Казани

день назад

Казанский ученик 11 класса отправился на олимпиаду по информатике в Египет
2 пьяных парней проломили череп 71-летнему охра...
Новости Казани
час назад

2 пьяных парней проломили череп 71-летнему охраннику казанского автовокзала
В Казани 2 сентября рабочего убило вырванным пнем
Новости Казани
7 часов назад

В Казани 2 сентября рабочего убило вырванным пнем