Детскими картами пользуются 417 тыс. юных клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка

Новых владельцев карт стало в 1,6 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По функционалу детская СберКарта не уступает взрослой: ею можно оплачивать покупки, получая за них бонусы Спасибо. А ещё у неё эксклюзивный дизайн, который будет отражать индивидуальность её владельца.

Родители без труда могут пополнять баланс карты своего ребёнка в приложении СберБанк Онлайн. Как правило, на карманные расходы дети получают 4,5 тыс. рублей в месяц. Половина этой суммы уходит на продукты и питание — например, в «Бургер Кинг», ведь за покупку бургера или картошки фри до 6% стоимости заказа вернётся на карту бонусами Спасибо. В среднем дети оплачивают картой 15 покупок в месяц на сумму около 200 рублей каждая

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы видим, как растет популярность детской СберКарты и интерес к нашей программе лояльности СберСпасибо у юных клиентов. Сегодня в регионах обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка более 417 тыс. детей пользуются нашими картами. Поэтому крайне важно учить их финансовой грамотности. Мы предлагаем своим юным клиентам удобные и современные сервисы и продукты, а еще образовательный контент. Таким образом дети узнают, как обращаться с деньгами и вести расходы, накопить на мечту, открыть свое дело, как не попасться на удочку мошенникам в интернете и многое другое».

Выбрать дизайн детской СберКарты родитель может вместе со своим ребёнком — галерея доступна при заказе во взрослом приложении СберБанк Онлайн. А к новому учебному году там появились ещё три эксклюзивных дизайна, разработанные вместе с любимым блогером детей и подростков Владом А4. Кстати, по статистике мамы заказывают в Сбере карты своим детям в 4 раза чаще пап.

Согласно последнему исследованию Frank RG «Детский банкинг в России 2024», продукты и сервисы Сбера для детей 6–13 лет признаны лучшими на рынке детского банкинга.