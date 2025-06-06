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«Детей забила топором»: убийцу троих детей отправили на психиатрическую экспертизу в Москву

В Москве началась психиатрическая экспертиза ма...

mkpenza.ru

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Мать, убившая троих детей в Канске, пройдет психиатрическую экспертизу

В Москве назначена психиатрическая экспертиза для матери, обвиняемой в убийстве троих своих детей в Канске. Информацию об этом сообщили в RT, ссылаясь на следственный комитет Красноярского края и Республики Хакасия. Женщина была переведена в столичное СИЗО 4 июня для дальнейшего расследования.

По данным следствия, женщина призналась в убийстве своих детей. Она сообщила, что задушила четырёхлетнюю дочь, а двух сыновей — семимесячного младенца и восьмилетнего мальчика — убила ударами топора. Единственный выживший ребёнок, семилетний мальчик, находился в школе во время трагедии и в настоящее время проживает у своей бабушки.

Следственные органы также арестовали отца детей, который частично признал свою вину за истязание младшего сына. Вопросы психического состояния матери и возможной вины отца продолжат расследоваться, что поможет установить подробности трагедии и возможные правовые последствия для всех участников.

Эта трагедия вновь привлекла внимание к проблеме насилия в семьях, вопросам психического здоровья и важности профилактики подобных преступлений. Также остаётся открытым вопрос, какие меры нужно предпринять для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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