Дешевле в 2 раза: пожилых людей, доживших до 70 лет, ждёт приятный сюрприз с 9 июня

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gorod48.ru
Как пенсионеры могут сэкономить на капитальном ремонте: пошаговая инструкция
Если вам 70 или 80 лет, вы можете существенно сократить свои расходы на капитальный ремонт жилья — возможно, до нуля. Уже в июне тысячи пенсионеров получат компенсацию, но для этого нужно правильно оформить льготу. Разберемся, как это работает.
1. Кто получит скидку 50% после 70 лет?
Пенсионеры старше 70 лет, владельцы жилья, могут снизить расходы на капитальный ремонт. Чтобы получить льготу, необходимо выполнить несколько условий:
- Быть пенсионером (70+);
- Не работать;
- Жить один или с неработающими пенсионерами либо инвалидами I–II группы.
Скидка действует только на вашу жилплощадь в пределах регионального норматива.
2. Как вам вернут деньги?
Процесс получения компенсации довольно простой:
- Оплачиваете полную сумму по квитанции.
- Подаете заявление в соцзащиту или оператору капремонта.
В течение нескольких недель вам вернут часть денег: 50% компенсации для тех, кто старше 70 лет, или 100% — после 80 лет.
Деньги будут переведены на ваш счет без необходимости дополнительных расчетов с вашей стороны.
3. В каком регионе работает эта льгота?
Эта поддержка доступна не во всех регионах, так как она зависит от местных властей. Уточните в соцзащите вашего города или у регионального оператора капремонта, действует ли эта льгота. Например, в Москве возвращают до 50% на площади до 33 м² — даже если ваша квартира больше.
4. Что делать прямо сейчас?
- Проверьте квитанцию за июнь и оплатите ее полностью.
- Соберите документы: паспорт, документы на квартиру и пенсионное удостоверение.
- Подавайте заявление в МФЦ или соцзащиту — специалисты помогут вам с оформлением.
5. Кто еще может платить меньше?
Кроме пенсионеров, льготами на капремонт могут воспользоваться:
- Ветераны;
- Инвалиды;
- Чернобыльцы;
- Герои России.
Если вы попадаете под одну из этих категорий, выберите наиболее выгодную льготу. Например, если вам 75 лет, вы можете оформить компенсацию как пенсионер, а не как ветеран, если это принесет большую экономию.
Планируйте свои расходы заранее — получение компенсации на капитальный ремонт может существенно снизить ваши затраты.
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