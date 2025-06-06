Дешевле в 2 раза: пожилых людей, доживших до 70 лет, ждёт приятный сюрприз с 9 июня

Как пенсионеры могут сэкономить на капитальном ремонте: пошаговая инструкция

Если вам 70 или 80 лет, вы можете существенно сократить свои расходы на капитальный ремонт жилья — возможно, до нуля. Уже в июне тысячи пенсионеров получат компенсацию, но для этого нужно правильно оформить льготу. Разберемся, как это работает.

1. Кто получит скидку 50% после 70 лет?

Пенсионеры старше 70 лет, владельцы жилья, могут снизить расходы на капитальный ремонт. Чтобы получить льготу, необходимо выполнить несколько условий:

Быть пенсионером (70+);

Не работать;

Жить один или с неработающими пенсионерами либо инвалидами I–II группы.

Скидка действует только на вашу жилплощадь в пределах регионального норматива.

2. Как вам вернут деньги?

Процесс получения компенсации довольно простой:

Оплачиваете полную сумму по квитанции.

Подаете заявление в соцзащиту или оператору капремонта.

В течение нескольких недель вам вернут часть денег: 50% компенсации для тех, кто старше 70 лет, или 100% — после 80 лет.

Деньги будут переведены на ваш счет без необходимости дополнительных расчетов с вашей стороны.

3. В каком регионе работает эта льгота?

Эта поддержка доступна не во всех регионах, так как она зависит от местных властей. Уточните в соцзащите вашего города или у регионального оператора капремонта, действует ли эта льгота. Например, в Москве возвращают до 50% на площади до 33 м² — даже если ваша квартира больше.

4. Что делать прямо сейчас?

Проверьте квитанцию за июнь и оплатите ее полностью.

Соберите документы: паспорт, документы на квартиру и пенсионное удостоверение.

Подавайте заявление в МФЦ или соцзащиту — специалисты помогут вам с оформлением.

5. Кто еще может платить меньше?

Кроме пенсионеров, льготами на капремонт могут воспользоваться:

Ветераны;

Инвалиды;

Чернобыльцы;

Герои России.

Если вы попадаете под одну из этих категорий, выберите наиболее выгодную льготу. Например, если вам 75 лет, вы можете оформить компенсацию как пенсионер, а не как ветеран, если это принесет большую экономию.

Планируйте свои расходы заранее — получение компенсации на капитальный ремонт может существенно снизить ваши затраты.