ВСУ взорвали в Артемовске четыре многоэтажки вместе с жителями, все погибли

Десятки погибших: ВСУ взорвали в Артемовске четыре многоэтажных дома вместе с жителями
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Бойцы ВСУ заминировали и взорвали четыре многоэтажки в Артемовске. В подвалах этих домов укрывались мирные жители, сообщает ТАСС.
Предварительно установлено, что к взрывам могут быть причастны подразделения ВСУ, покидавшие позиции в Цветмете на окраине города.
Установлено, что в подвалах укрывались как минимум 20 человек, включая троих детей. Погибли все. Число жертв может стать больше, когда завалы разберут.