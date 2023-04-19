ВСУ взорвали в Артемовске четыре многоэтажки вместе с жителями, все погибли

Бойцы ВСУ заминировали и взорвали четыре многоэтажки в Артемовске. В подвалах этих домов укрывались мирные жители, сообщает ТАСС.

Предварительно установлено, что к взрывам могут быть причастны подразделения ВСУ, покидавшие позиции в Цветмете на окраине города.

Установлено, что в подвалах укрывались как минимум 20 человек, включая троих детей. Погибли все. Число жертв может стать больше, когда завалы разберут.

