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"Держатся подальше от русских": пленный украинский боец рассказал, как служат в ВСУ "доблестные" наемники из Канады и Британии

РИА "Новости": украинский пленный рассказал о службе британских и канадских офицеров в ВСУ
"Держатся подальше от русских": пленный украинский боец рассказал, как служат в ВСУ "доблестные" наемники из Канады и Британии

Фото: trmzk.ru

Украинский военнопленный, попавший в плен под Авдеевской, сообщил, как именно служат в рядах ВСУ британские и канадские наемники, пишет РИА "Новости".

Британцев и канадцев мужчина встречал под Херсоном. И они в основном сотрудничали с морскими пехотинцами.
По словам пленного, британцы предпочитают держаться поближе к офицерам.

"[Они] пару раз отработали из "Джавелина". А в основном из пулеметов. В этой группе было два-три человека", — подчеркнул он, добавив, что с ними всегда был переводчик.

Однако с украинцами даже с переводчиком иностранцы общаться не спешат.

Канадцы и вовсе стараются держаться подальше от расположений ВСУ. Потому как туда часто "прилетают" "подарки" от ВС РФ.
В целом иностранцы не горят желанием стоять на передовой и предпочитают держаться "подальше от русских".

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