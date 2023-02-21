"Держатся подальше от русских": пленный украинский боец рассказал, как служат в ВСУ "доблестные" наемники из Канады и Британии
Фото: trmzk.ru
Украинский военнопленный, попавший в плен под Авдеевской, сообщил, как именно служат в рядах ВСУ британские и канадские наемники, пишет РИА "Новости".
Британцев и канадцев мужчина встречал под Херсоном. И они в основном сотрудничали с морскими пехотинцами.
По словам пленного, британцы предпочитают держаться поближе к офицерам.
"[Они] пару раз отработали из "Джавелина". А в основном из пулеметов. В этой группе было два-три человека", — подчеркнул он, добавив, что с ними всегда был переводчик.
Однако с украинцами даже с переводчиком иностранцы общаться не спешат.
Канадцы и вовсе стараются держаться подальше от расположений ВСУ. Потому как туда часто "прилетают" "подарки" от ВС РФ.
В целом иностранцы не горят желанием стоять на передовой и предпочитают держаться "подальше от русских".