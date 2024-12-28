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Депутаты Госдумы стали чаще летать эконом классом

Депутаты Государственной Думы начали выбирать э...

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Депутаты Государственной Думы начали выбирать экономкласс вместо бизнес-класса, стремясь оптимизировать расходы и сэкономить бюджетные средства.

Как заявил Ярослав Нилов, председатель Комитета по труду, народные избранники осознали важность этого шага и теперь более ответственно подходят к своим поездкам.

Кроме того, парламентарии стали реже прибегать к так называемому «парламентскому туризму», когда поездки затягивались без особой необходимости. Вместо этого они начали активно использовать более доступные тарифы на авиабилеты, что также отражает их стремление к рациональному расходованию средств. Однако возможность покупки билетов в бизнес-классе по высоким ценам все еще сохраняется, но только в исключительных случаях и с одобрения руководства фракции.

Стоит отметить, что даже в экономклассе цены на авиабилеты заметно возросли. По данным Росстата, с начала года стоимость перелёта внутри страны увеличилась на 18%, и сейчас средняя цена билета достигает 17 тысяч рублей. Таким образом, даже стараясь экономить, депутаты сталкиваются с растущими ценами на авиаперелеты, сообщает ТурДом.

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