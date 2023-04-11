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Депутаты Госдумы предложили платить ученикам в России за отличные оценки

В ГД РФ предложили платить ученикам за отличные оценки
Депутаты Госдумы предложили платить ученикам в России за отличные оценки

Фото: открытые источники

В Госдуме РФ депутаты предложили доплачивать ученикам российских школ за отличную успеваемость. Средства за "пятерки" предлагается начислять на "Пушкинскую карту"

Автор инициативы - Анна Скрозникова - направила обращение главе правительства РФ Мишустину.

Она уверена, что мера будет популярной среди детей и молодежи. Отличные оценки за четверть можно конвертировать в реальные рубли, которые потом ученик по "Пушкинке" сможет потратить на посещение концертов, выставок, фильмов.

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