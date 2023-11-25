Депутат Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе.

"Считаю, что в стране должен быть федеральный закон о русском народе. Наций в России много, народ – один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу "многонациональный народ Российской Федерации". Я бы говорил: русский народ Российской Федерации", - заявил парламентарий в интервью РИА Новости.

Ранее было понятие "советский народ", говорит Хамзаев. А потом не стало СССР и началась игра слов.