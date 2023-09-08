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Депутат и генерал Андрей Гурулев: «давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, дальше что?

Депутат и генерал Андрей Гурулев: «давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, дальше что?

Фото: Татар-Информ

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Разговоры о возможной мобилизации в России не стихают, несмотря на заверения властей в обратном, и новости продолжают тревожить жителей страны.

Так, в Петербурге мужчины начали получать довольно странные приглашения в военкомат. Там указана ответственность за неявку и описывается, что срок службы, который пока равен 12 месяцам, может быть увеличен, пишет "Фонтанка".

Военкомы Петербурга дружно пояснили, что получатели повесток ошибочно восприняли информацию. В повестках писали про увеличение призывного возраста, а вовсе не срока службы. Как ни крути, это совершенно две разных вещи.

Военкомы напомнили, что в Сеть попал фейковый указ Шойгу о мобилизации с 11 сентября, верить ему ни в коем случае нельзя, как и заявлениям, что мобилизация обязательно будет, все это - украинская пропаганда.

Депутат ГД Андрей Гурулев успокоил - не планируется в России новой мобилизации, власти ничего подобного не обсуждают. Хватает контрактного рекрутинга.

"Есть второй момент: давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, дальше что? На них надо оружие, снаряжение, одежду, технику, боеприпасы, другие средства вооруженной борьбы и материально-техническое обеспечение, топливо, еду и все остальное. Толку мобилизовать людей, когда одномоментно оборонно-промышленный комплекс столько не даст", — объяснил Гурулев.

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