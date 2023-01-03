Депутат Госдумы Гурулев заявил, что о подготовке наступления России на Украине никто не узнает, включая ВСУ
Фото: dzen.ru
Если Россия и готовится к новому наступлению на Украине, то об этом никто точно не узнает. Такую позицию в беседе с Ura.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
Так депутат ответил на информацию, которую накануне представил Максим Жорин - бывший командир запрещенного в РФ полка "Азов".
"Я уверен, что оно [второе большое наступление] будет", — сказал Жорин в разговоре с украинскими СМИ.
"По поводу нашего наступления: если оно и готовится, про это никто никогда не узнает, в том числе ВСУшники", — заявил Гурулев.
Он добавил, что основной задачей российских войск является поиск направления главных ударов. Также необходимо суметь обмануть противника и нанести ему максимальное поражение, желательно, не вытесняя его, а окружив и разгромив украинские группировки.
"Вот к этому и будем стремиться", — заключил депутат.