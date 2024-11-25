Депутат Бессараб поделился информацией о новой льготе для семей с детьми в 2025 году

Правительство России готовит значительные льготы, которые поддержат работающих родителей уже в следующем, 2025, году. Согласно заявлениям Светланы Бессараб, члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, налог на доход физических лиц (НДФЛ) для родителей, трудящихся и воспитывающих детей, будет уменьшен до 6%. Оставшиеся 7% налога возьмет на себя государство, что станет значимым подспорьем для семейного бюджета.

Повышение доступного дохода семей

Эта инициатива увеличит доступный доход работающих родителей, позволяя им больше тратить на нужды семьи и меньше — на налоги. Бессараб подчеркнула, что такая мера нацелена на стимулирование родителей продолжать работать, несмотря на возросшие заботы по уходу за детьми.

Расширение материнского капитала

Кроме того, в 2025 году произойдет индексация материнского капитала на 7.3%. Это увеличение означает, что выплаты на первого ребенка достигнут 677 тысяч рублей, а на второго — при условии, что первый ребенок не был получателем данной льготы — 894 тысячи рублей. Это увеличение предназначено для дополнительной поддержки российских семей в их стремлении обеспечить своим детям лучшее будущее.

Общественное и экономическое воздействие

Эти меры поддержки отражают приверженность правительства улучшению жизни работающих родителей и предоставлению дополнительных возможностей для укрепления семейного благополучия. Они призваны снизить финансовое давление на родителей и улучшить общую экономическую стабильность населения.

Предстоящие изменения в законодательстве в 2025 году сулят существенные улучшения для российских семей, делая процесс воспитания детей менее обременительным и более радостным. Это важный шаг на пути к созданию более справедливого и поддерживающего общества, пишет ura.news.